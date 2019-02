Grammy 2019: Lady Gaga ganó en la categoría Mejor canción escrita para medio visual

La estrella del pop Lady Gaga ganó en la premiación del Grammy 2019, gracias a su tema "Shallow", canción principal de la cinta que protagoniza: "A Star Is Born".

► Grammy 2019: así le fue a BTS en la única categoría en la que competía

► Grammy 2019: así ensayan Ricky Martin, J Balvin y Camila Cabello para su show

El exitoso tema de Lady Gaga fue premiado por Mejor canción escrita para medio visual, categoría donde estaba nominadas también Kendrick Lamar y SZA por "All The Stars"; Sufjan Stevens por "Mystery Of Love"; Miguel y Natalia Lafourcade por "Remember Me"; y Keala Settle y The Greatest Showman Ensemble por "This is Me".

Lady Gaga llega con cinco nominaciones a los Grammy 2019, entre las que se incluyen las de Grabación y Canción del año por su emotivo "Shallow", que interpretó en la película junto a Bradley Cooper.

La 61 edición de los premios Grammy se realizará en el Staples Center de Los Ángeles (California) con un show repleto de presencia latina y femenina, en el que los raperos Kendrick Lamar y Drake parten como favoritos.