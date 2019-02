Grammy 2019: mujeres lideran las nominaciones pero, ¿ganarán?

Janelle Monae se sintió frustrada con los pasados premios Grammy, donde los artistas masculinos dominaron las nominaciones y la única mujer que compitió por el máximo premio, Lorde, no fue invitada a cantar en el escenario. Pero ahora Monae está deseosa de ver el espectáculo en un año en que las mujeres lideran categorías como Álbum del año y Mejor artista nuevo.

"Estos serán unos Grammy especiales. Así de mucho como se trata de mí, no solo se trata de mí. El solo saber que tantas mujeres están nominadas este año, ver atrás al año pasado cuando estuve en el escenario de los Grammy, podía verse que estaba frustrada por la (falta de) oportunidades y visibilidad como mujeres", dijo Monae, quien entonces pronunció un poderoso discurso previo a la emotiva actuación de Kesha que celebraba la hermandad y los derechos de las mujeres.

"Sí, aún tenemos mucho trabajo por hacer, pero este es un momento que debe celebrarse. Este es un momento para que las mujeres se den amor y se apoyen entre ellas", agregó.



El innovador álbum de Monae "Dirty Computer" es uno de los cinco de mujeres que se medirán por el máximo premio este domingo. Los otros son "Invasion of Privacy" de Cardi B, "Golden Hour" de Kacey Musgraves, "By the Way, I Forgive You" de Brandi Carlile y el disco homónimo de H.E.R.



Carlile es la mujer más nominada de la noche con seis candidaturas que incluyen Canción y Grabación del año por "The Joke". Las féminas también tienen una fuerte presencia en esas importantes categorías, incluidas Lady Gaga, SZA, Maren Morris y Ella Mai.



Y seis de los nominados a Mejor artista nuevo son mujeres: H.E.R., Chloe x Halle, Margo Price, Dua Lipa, Bebe Rexha y Jorja Smith.



"Planeo permitir que cada mujer nominada que esté aquí este fin de semana sepa que desde la alfombra roja hasta el escenario, gane o pierda, yo la apoyo, la veo. Este es solo el principio del camino hacia un futuro más inclusivo", dijo Monae.



Pero el camino a los Grammy de este año no ha sido completamente tranquilo. Esta semana Ariana Grande acribilló al productor de la gala Ken Ehrlich y lo acusó de mentir sobre la razón por la cual no iba a actuar en el show.



Ehrlich dijo que Grande "sintió que era demasiado tarde como para lograr armar algo". La cantante respondió en Twitter diciendo: "Sí puedo armar una actuación de la noche a la mañana y tú lo sabes, Ken. Fue cuando mi creatividad y autoexpresión fue ahogada por ustedes que decidí no asistir", agregó.



Carlile dijo a la AP que apoyaba la decisión de Grande de "no dejarse pisotear y defender su arte". Además, recalcó: "Siento que es un momento en este país en el que las mujeres necesitan apoyarse mutuamente y apoyar sus decisiones. La apoyo y apoyo su decisión".

Grande está nominada a dos premios y podría perderse la oportunidad de pronunciar un discurso de aceptación en el escenario si gana. Otras grandes estrellas tampoco asistirán, como Kendrick Lamar, el máximo nominado con ocho menciones, y Drake, postulado a siete premios. Taylor Swift, quien fue desairada y consiguió solo una nominación, tampoco estará presente.