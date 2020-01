Billie Eilish se coronó nuevamente con una de las categorías más importante del Grammy 2020. El éxito de la cantante de pop se convirtió en la Canción del año durante la gala de este domingo.

“Bad guy" superó a las canciones “Always Remember Us This Way” de Lady Gaga; “Bring My Flowers Now” de Tanya Tucker; y “Hard Place” de H.E.R.

Además, el tema compuesto por la joven de 18 años también se alzó sobre “Lover” de Taylor Swift; “Norman F**ing rockwell” de Lana Del Rey; “Someone you loved” de Lewis Capaldi; y “Truth Hurts” de Lizzo.

Durante su discurso de agradecimiento, Billie Eilish se mostró sorprendida y agradeció el apoyo incondicional de su hermano, el también músico Finneas O’Connell, con quien subió al escenario a recibir el premio.

“Nunca esperé una cosa así. Yo crecí viendo a mi hermano Finneas, mi mejor amigo. Estoy tan agradecida, me siento honrada de estar aquí. Crecí viéndolos a todos, gracias a mi equipo, a mi madre, mi padre, mis amigos”, aseguró.

Watch @billieeilish and @finneas win Song Of The Year winner for "Bad Guy." #GRAMMYs pic.twitter.com/QQdeJi139S — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

El videoclip de “Bad guy”, dirigido por Dave Meyers, supera las 700 millones de reproducciones en YouTube y muestra el estilo característico de Billie Eilish.

El tema fue incluido en el álbum debut de la artista “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019) y alcanzó el primer puesto en los ránkings musicales de Canadá, Australia, Grecia, Noruega, México y Estados Unidos.

► Escucha aquí “Bad guy”: