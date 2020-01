Billie Eilish se convierte en la gran ganadora de la noche. La cantante de pop fue elegida como Mejor artista nuevo en el Grammy 2020, llevándose así su tercer gramófono de la noche.

La intérprete estadounidense dedicó un conmovedor mensaje a sus fans durante su discurso de agradecimiento. Billie Eilish reconoció la importancia del apoyo de sus seguidores, especialmente en la categoría de Mejor artista nuevo.

Gracias a su éxito “Bad guy” y su álbum debut “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019), la artista de 18 años logró vencer a Lizzo, Black Pumas, Lil Nas X, Maggie Rogers, Rosalía, Tank And The Bangas y Yola.

La cantante Lizzo fue su principal competidora, ya que fue una de las favoritas al recibir un total de 8 nominaciones en el Grammy 2020. Sin embargo, no fue suficiente para llevarse el premio a Mejor artista nuevo.

Billie Eilish también se hizo ganadora de las categorías Canción del año por “Bad guy” y Mejor álbum de pop local por los trabajos musicales que realizó como parte de su primer disco de estudio.