La categoría más importante del Grammy 2020 se convirtió en la gran victoria de Billie Eilish. La cantante pop levantó el gramófono a Álbum del año por su producción “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019), el disco debut de su carrera.

La joven californiana se emocionó al recibir el premio y no dudó en dedicárselo a quien fue su rival en aquella tanda: Ariana Grande. “Gracias por hacerme superar tantas cosas. Te lo mereces más que nadie”, le dijo desde el escenario.

Congrats Album Of The Year Winner - ‘When We All Fall Asleep, Where Do We Go?’ - @billieeilish #GRAMMYs pic.twitter.com/UAwiP3WuXK — Recording Academy / GRAMMYs (@RecordingAcad) January 27, 2020

El álbum de Billie Eilish superó a “Cuz I love you” de Lizzo y “Thank you next” de Ariana Grande. Así también ganó a las producciones de Bon Iver, Lana del Rey, H.E.R., Lil Nas X y Vampire Weekend

El triunfo de la intérprete de 18 años marca un hito en la historia de los Grammys, ya que es la primera vez que una artista tan joven recibe el máximo galardón de la música.

De hecho, Billie Eilish ya había hecho historia al liderar las nominaciones con 6 postulaciones y siendo así la cantante más joven en ser incluida en la tanda de postulaciones más importantes del Grammy.

Como se recuerda, “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” vendió más de 4 millones de copias, siendo un trabajo exitoso en la carrera de Billie Eilish. El disco fue producido por su hermano mayor, Finneas O’Connell; el músico que también estuvo nominado esta noche, ganando las categorías...