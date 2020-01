Billie Eilish se perfilaba como una de las favoritas para los Grammy 2020 y así lo dejó notar al llevarse la estatuilla a Grabación del Año por su sencillo “Bad guy”. La cantante de pop compitió en una difícil tanda de hits musicales que marcaron el último año.

“Bad guy” de Billie Eilish logró superar a “Truth Hurts" de Lizzo, su voceada rival de esta gala. Además, dejó atrás a los temas “Hey” de Iver BJ Burton; “7 rings” de Ariana Grande; “Hard place” de H.E.R.; “Talk” de Khalid; “Old Town Road” de Lil Nas X y Billy Ray Cyrus; y “Sunflowers” de Post Malon.

El videoclip de “Bad guy”, dirigido por Dave Meyers, supera las 700 millones de reproducciones en YouTube y muestra el estilo característico de Billie Eilish.

El tema fue incluido en el álbum debut de la artista “When We All Fall Asleep, Where Do We Go?” (2019) y alcanzó el primer puesto en los ránkings musicales de Canadá, Australia, Grecia, Noruega, México y Estados Unidos.

Tanto el tema como el álbum en su totalidad fue trabajado por Billie Eilish en conjunto con su hermano, el también músico y compositor Finneas O’Connell.