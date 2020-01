La entrega de los premios Grammy 2020 marcará la primera participación de BTS en la gala, y no solo como invitados, sino que subirán al escenario del Staples Center para un performance especial durante la gala.

Tras diversos rumores, los organizadores de la gala confirmaron las ubicaciones para cada una de las celebridades, revelando que la agrupación surcoreana estará al lado de la reconocida conductora de televisión Ellen DeGeneres.

A través de su cuenta de Instagram, el Staples Center, lugar donde se celebrarán los Grammy esta noche, publicó una serie de fotos para mostrar los asientos de cada invitado.

Los cantantes de K-Pop estarán acompañados de Lil Nas X, con quien colaborarán con el remix de "Old Town Road" y, aunque sus fans consideran que los surcoreanos merecían más tiempo en el escenario, esta es una gran oportunidad para actuar oficialmente en la aclamada premiación.

Recordemos que días antes, BTS utilizó su cuenta de Instagram para mostrar cómo se preparaban para su primer show en la gala. Durante sus ensayos coincidieron con artistas como Ariana Grande.

La edición No. 62 de la gala será conducida por la ganadora de 15 gramófonos, la cantante estadounidense Alicia Keys. Además, contará con la presencia de diferentes exponentes de la música como Rosalía, los Jonas Brothers, Aerosmith, Camila Cabello, Billie Eilish, Ariana Grande, BTS, Lizzo, Demi Lovato, H.E.R., Blake Shelton, Gwen Stefani y Tyler The Creator; quienes también se subirán al escenario a presentar sus recientes sencillos.