La presentadora de E! News y anfitriona de las alfombras rojas más vistas del mundo Giuliana Rancic reveló cómo es cubrir estos eventos. La italiana de 45 años este domingo estará bajo el reflector entrevistando a los músicos más influyentes del mundo en los Grammy 2020.

Rancic, quien tiene más de 20 años como coanfitriona de las alfombras rojas, también habló sobre los looks inolvidables de las estrellas de la música y sus nominados favoritos para los premios Grammy 2020, que se celebrará el 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles, Estados Unidos.

¿Cuál es el mayor desafío de cubrir la alfombra roja E! de los Grammy?

Giuliana: Con tantos géneros musicales diferentes representados en los Grammys, el mayor desafío es mantenerse al tanto de todo tipo de música durante todo el año. Afortunadamente, la música es una gran parte de mi vida diaria, así que espero con ansias los Grammy cada año.

¿Cuál ha sido tu momento favorito en la Alfombra Roja?

Giuliana: Ha habido tantos que es difícil nombrar solo uno, pero mi favorito tenía que ser cuando Lady Gaga llegó a la Alfombra Roja una hora antes de lo previsto en un huevo gigante llevado por cuatro personajes. Ryan logró entrevistarla a través del huevo, demostrando una vez más, que solo se vive una vez y nunca sabes lo que va a pasar en nuestro show de Alfombra Roja.

¿Te diviertes durante la Alfombra Roja? ¿Qué es lo que más disfrutas?

Giuliana: ¡Si! La Alfombra Roja de los Grammy es más que divertida y siempre es una experiencia memorable año tras año. Me encanta saber que algo o alguien me sorprenderá.

¿Quiénes son las celebridades que esperas ver en la Alfombra Roja?

Giuliana: Beyoncé, Lizzo, Taylor Swift, Cardi B, Lil Nas X, Khalid. Se espera que Post Malone, The Jonas Brothers y muchas más asistan este año y no puedo esperar para verlos en la Alfombra Roja.

¿Quiénes son tus nominados favoritos para los premios Grammy de este año?

Giuliana: Soy una gran fan de Billie Eilish y Lizzo y espero ver a esas dos mujeres increíblemente talentosas.

¿Cuáles son tus tres looks inolvidables favoritos de años anteriores en la Alfombra Roja?

Giuliana: ¿Qué look el que más me entusiasma ver este año? La Alfombra Roja de los Grammy es reconocida por algunas alfombras rojas más memorables como Jennifer López en un vestido Versace verde en 2000, Toni Braxton en 2001, Rihanna en un Giambattista Valli Couture en 2015 y Lady Gaga en 2010. Estoy emocionada de ver a Lizzo, Beyoncé, Cardi B y Taylor Swift este año.

¿Qué celebridades te han sorprendido más en una Alfombra Roja y por qué?

Giuliana: ¡Cuando entreviste a Cardi B en los Grammy 2018, nuestra entrevista terminó siendo viral porque era muy divertida y real y a la gente le encantó! Ese mismo programa, mi entrevista con Lil Uzi Vert también se convirtió en un gran momento viral cuando le pregunté “¿qué sigue para ti?” y él respondió: “Despierta, come algunas Tartas Pop”. ¡Todos en las redes sociales amaron ese momento!

Si pudieras entrevistar alguna celebridad en la Alfombra Roja, ¿quién sería y por qué?

Giuliana: ¡Lizzo! Soy una gran admiradora de ella y de su música y no puedo esperar para finalmente conocerla.

De todos los premios, ¿cuál es tu favorito y por qué? (Grammy, Oscar, Globos de Oro, SAG, etc.)

Giuliana: Esa es una pregunta difícil. ¡Todos son muy diferentes! Los amo a todos por diferentes razones.

Llevas casi 20 años cubriendo Alfombra Roja: ¿cómo ha evolucionado la industria en función de lo que se ve año tras año y cómo han cambiado las entrevistas en la Alfombra Roja, especialmente hacia las mujeres, después de la campaña #askhermore?

Giuliana: Estoy orgullosa de la evolución de la Alfombra Roja, especialmente en los últimos años. ¡Estoy feliz de que la gente use nuestra increíble plataforma E!, transmitiendo en vivo a 160 países, para hablar no solo de sus proyectos, sino también de las causas que son importantes para ellos y también importantes para los espectadores. Agradezco esas conversaciones significativas y me doy cuenta del increíble impacto que pueden tener.

¿Cómo te preparas para la Alfombra Roja? ¿Ves películas, lees artículos sobre la asistenia de talentos? ¿Qué tal la ropa, el cabello y el maquillaje que vas a usar?

Giuliana: Soy fanática de la cultura pop, así que estoy investigando todo el año simplemente amando las películas, la televisión y la música todo el día, todos los días. En cuanto a mi selección de vestidos, he estado haciendo esto tanto tiempo que me siento cómoda dejando mi ajuste para el día anterior al espectáculo. Sé que eso es estrecho, pero esa es la vida de una madre, esposa y emprendedora ocupada.

¿Y cómo te preparas mentalmente para enfrentar la Alfombra Roja? ¿Tienes un ritual o frase de empoderamiento que te dices a ti misma?

Giuliana: El día del evento, estoy muy concentrada mientras reviso mis pensamientos en mi mente. Cuando se enciende la luz roja de la cámara, cualquier nervio que pueda haber aparecido, desaparece y comienza la diversión.

¿Qué aprendiste de Joan Rivers y qué es lo que más extrañas?

Giuliana: Aprendí mucho de Joan Rivers en los años que tuve la suerte de trabajar junto a ella. En cuanto a la cobertura de la Alfombra Roja, Joan nunca perdió de vista lo afortunados que somos de estar en esa alfombra y siempre nos recordó que nos soltáramos, fuéramos reales y nos divirtiéramos. Extraño a Joan como amiga todos los días y tengo la suerte de haberla conocido.

¿Por qué crees que la cobertura de la Alfombra Roja E! es tan exitosa?

Giuliana: E! es el único espectáculo de Alfombra Roja en vivo que se transmite en todo el mundo en 160 países, por lo tanto, siempre podemos hablar con las estrellas más importantes de la noche y traer todos esos grandes momentos en vivo al mundo. ¡Solo vives una vez!

Eres un modelo a seguir para muchos jóvenes que quieren una carrera en televisión y moda. ¿Qué consejo puedes darles para tener éxito?

Giuliana: Pude lograr mis objetivos haciendo una cosa… trabajando muy, muy duro. Siempre estuve increíblemente enfocada y supe que, trabajando duro, teniendo una fuerte ética de trabajo y siendo amable y honesta, no había nada que no pudiera lograr. Si puedo hacerlo, ¡cualquiera puede!

Describe un día en la vida de Giuliana. Con tu apretada agenda, ¿cómo encuentras tiempo para ti?

Giuliana: En cualquier día, estoy trabajando en mis diversos esfuerzos. Dedico cada día a mi trabajo en E!, además de supervisar mis negocios, incluida mi línea de ropa G by Giuliana, mi línea de cuidado de la piel Fountain of Truth, nuestros seis restaurantes de la familia RPM, mi Giuliana Prosecco que lancé recientemente y mi organización benéfica Fab-U-Wish, donde concedemos deseos a mujeres sometidas a tratamiento de cáncer de mama. He encontrado una manera de equilibrar mi vida laboral y mi vida en casa con mi familia y nunca he estado más satisfecha o feliz en mi vida como ahora.

¿Podrías compartirnos algunos consejos sobre sus rutinas de salud y belleza?

Giuliana: He simplificado mi rutina de cuidado de la piel en los últimos dos años. Juro que los productos de Fountain of Truth son todo lo que uso mañana y noche. El Truth Insta-Face Lift Elixir ha marcado una diferencia notable en las líneas finas de mi piel. Mi piel nunca se ha visto mejor, más brillante y saludable.

Después de todo lo que ya has logrado en tu carrera, ¿qué más hay para ti en 2020?

Giuliana: Bill, nuestro hijo Duke y yo estamos a punto de embarcarnos en una nueva y emocionante aventura que anunciaremos pronto. No puedo esperar para traer a todos al viaje. ¡Será bueno!

