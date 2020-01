Las figuras más importantes de la música se reunirán este domingo 26 de enero en los Grammy 2020, la ceremonia en la que La Academia Nacional de Artes y Ciencias de la Grabación de Estados Unidos elegirá a los artistas y trabajos más influyentes del último periodo.

La edición No. 62 de la gala será conducida por la ganadora de 15 gramófonos, la cantante estadounidense Alicia Keys. Además, contará con la presencia de diferentes exponentes de la música como Rosalía, los Jonas Brothers, Aerosmith, Camila Cabello, Billie Eilish, Ariana Grande, BTS, Lizzo, Demi Lovato, H.E.R., Blake Shelton, Gwen Stefani y Tyler The Creator; quienes también se subirán al escenario a presentar sus recientes sencillos.

En cuanto a los candidatos, los Grammys 2020 se proyectan con fuerte influencia femenina, teniendo como principales favoritas a Lizzo y Billie Eilish; y de artistas nuevos, con Lil Nas X.

Mientras que la representante del R&B cuenta con 8 nominaciones entre las que destaca Álbum del año, Mejor artista nuevo, Grabación del año y Mejor Interpretación Vocal Pop Solista, la cantante de pop le sigue con 6 nominaciones en las mismas categorías principales.

El rapero de 20 años también cuenta con 6 postulaciones a Mejor artista nuevo, Mejor dúo o grupo, Mejor video musical, Grabación del año (por su colaboración con Billy Ray Cyrus), Mejor álbum del año (por su álbum "7″) y Mejor actuación de rap/canto.

Hora y canal

ALFOMBRA ROJA :

La ‘red carpet’ de los Grammy 2020 se transmitirá en vivo desde la señal de E! Entertainment (canal 302 Movistar) y podrás seguir las incidencias del paso de las estrellas desde la cuenta oficial de Facebook de los premios y las redes sociales de E!.

Estados Unidos (hora del este): 6:00 p.m.

Perú: 6:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Colombia: 6:00 p.m.

Ecuador: 6:00 p.m.

Venezuela: 7:00 p.m.

Chile: 8:00 p.m.

Argentina: 8:00 p.m.

España: 10:00 p.m.

CEREMONIA:

La gala se transmitirá por la señal de CBS (Estados Unidos) y TNT (Latinoamérica). En Movistar, TNT es el canal 102, mientras que por Claro está disponible en el canal 22. En Direct TV, TNT está disponible en los canales 502.

Estados Unidos (hora del este): 7:00 p.m.

Perú: 7:00 p.m.

México: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

Venezuela: 8:00 p.m.

Chile: 9:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

España: 11:00 p.m.

Más detalles

El Grammy 2020 considera este año los trabajos musicales grabados desde el 1 de octubre del 2018 hasta el 31 de agosto del 2019 en un total de 84 categorías. Estas toman en cuenta a cientos de músicos, compositores, productores e ingenieros que abarcan géneros como pop, rock, country, folk, gospel, música latina, rap, R&B, jazz, música clásica y cinematográfica.

Después de Lizzo, Eilish y Lil Nas X, los artistas más nominados en esta edición, con cinco postulaciones cada uno, son Beyoncé, H.E.R. y el hermano y colaborador musical de Eilish, Finneas O’Connell.

El Grammy 2020 se celebrará este 26 de enero en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.).