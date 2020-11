Los peruanos de Afro Peruvian Jazz Orchestra fueron nominados en la categoría Mejor Álbum Latino en los 63 Premios Grammy por “Tradiciones”, anunció este martes la Academia de la Grabación, cuyo ganador se conocerá en una gala que se celebrará el 31 de enero en Los Ángeles, Estados Unidos

En esta categoría, la orquesta peruana compite con “Four Questions”, Arturo O’Farrill & The Afro Latin Jazz Orchestra; “City of Dreams”, Chico Pinheiro; “Viento y tiempo - Live at Blue Note Tokyo”, Gonzalo Rubalcaba & Aymée Nuviola y “Trane’s Delight”, Poncho Sánchez.





En la edición 21 de los Latin Grammy, Lorenzo Ferrero de Afro Peruvian Jazz Orchestra recibió un premio a Mejor arreglo por su versión de “La flor de la canela”.





Tras obtener el premio, Ferrero señaló que le ha quedado el sinsabor de no haberse llevado el gramófono en la categoría Mejor Álbum de Jazz. “Nos quedamos con las ganas de que nuestro disco ‘Tradiciones’ también resultara ganador, pero hay que verlo con perspectiva. Ha sido nuestra primera producción junto a Aníbal [Seminario] y lo hicimos de manera independiente. Fue una prueba de que podíamos hacer un buen trabajo y solos”, sostuvo.

