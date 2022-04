La boyband coreana BTS no logró alzar su primer Grammy por Mejor performance de dúo/grupo pop con su sencillo “Butter”. La canción, que ha sido todo éxito a nivel mundial, no convenció a la Academia de la Grabación.

Pese a la fama y el prestigio que ha logrado Bangtan en estos años de carrera, no consiguió consagrarse como la primera agrupación coreana en llevarse un Grammy. En su lugar, Doja Cat Featuring SZA recibieron el importante galardón gracias a su colaboración “Kiss Me More”.

En la categoría de Mejor performance de dúo/grupo pop también competían Tony Bennett & Lady Gaga por “I Get A Kick Out Of You”, Justin Bieber & benny blanco por “Lonely”, Coldplay por “Higher Power” y Doja Cat Featuring SZA por “Kiss Me More”.

Cabe recordar que, a inicio de esta semana, RM, Jin, Suga, Jimin, V, J-Hope y Jungkook viajaron a Estados Unidos para asistir a la gala, la cual se celebra por primera vez en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas. Sin embargo, poco después se conoció que Jungkook dio positivo a coronavirus. Aunque, sí logró asistir a este importante evento.