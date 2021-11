Orgullo peruano. El músico peruano Tony Succar fue nominado por primera vez a los Premios Grammy, esto por su álbum “Live from Peru”, derivado de un concierto que llevó a cabo en nuestro país y lanzado este 2021. El anuncio se dio por medio del canal YouTube de la Academia de Grabación.

Anteriormente, Tony Succar había sido nominado al Grammy Latino, llevándose dos estatuillas en 2019. Pero es la primera vez que es nominado al evento principal, en este caso por la categoría Mejor álbum tropical latino.

El álbum del peruano compite contra “Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, “En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

“Live in Perú” está compuesto por un total de 19 temas, con una duración de 1 hora con 35 minutos. Entre sus temas destacan versiones de “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars; etc.

Un detalle en cuanto a la historia de Tony Succar y sus nominaciones previas es que, en 2015, lanzó el álbum “Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson”, donde versionó temas del fallecido cantante con temática latina. Producirlo le tomó cinco años, pero fue descalificado del Latin Grammy pues el tema tenía más canciones en inglés que en español. Seis años después, la academia en su rama principal le abre las puertas.

Dato

La ceremonia de los Premios Grammy se llevará a cabo el domingo 31 de enero en la Bitcoin Arena (ex Staples Center) de Los Ángeles, California (Estados Unidos).

