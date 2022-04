Estuvo cerca. El músico peruano Tony Succar no obtuvo el ansiado Premio Grammy 2022 a Mejor álbum tropical latino en la ceremonia desarrollada este domingo 3 de marzo del 2022, en el Marquee Ballroom del MGM Grand en Las Vegas, Nevada (Estados Unidos).

El premio fue entregado a “Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, ganadores que no se hicieron presentes para recoger el premio.

The Grammy for Best Tropical Latin Album goes to Salswing! by Roberto Delgado & Orquesta and Rubén Blades. #GRAMMYs pic.twitter.com/1vGemzokoG — JAZZ.FM91 (@JAZZFM91) April 3, 2022

“Si quieres sobresalir no necesitas tener el mejor equipo de marketing, ni dinero para poner tu tema en la radio. Estamos aquí enfocándonos en la música y cuando la música está bien hecha, sabes presentar bien el concepto y escoger a los músicos y cantantes adecuados, pesa. Eso te lleva a los premios de la Academia. Lo que hacen ellos es premiar a los que están haciendo la excelencia de la música. Por eso existen los Grammy y por eso apoyo y amo esta Academia. A mí me han cambiado la vida porque si no fuese por ellos, nadie me conocería, seguiría intentando”, indicó Tony Succar en entrevista con El Comercio a propósito de su nominación al galardón.

El álbum del peruano compitió también contra “En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa.

“Live in Perú” está compuesto por un total de 19 temas, con una duración de 1 hora con 35 minutos. Entre sus temas destacan versiones de “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four), “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars; etc.