“Yo me maté en esta producción, me enfermé horriblemente, tuve que ir al hospital en Perú porque no dormía del estrés. Quería que la grabación salga perfecta. Quería que suene como un disco de estudio siendo en vivo. ¡Y mira lo que ha pasado!”, dice Tony Succar tras ser nominado por primera vez a los Premios Grammy 2022 por “Live in Peru”, su álbum derivado de un concierto que realizó en nuestro país en 2020, en el Gran Teatro Nacional.

“Este disco es el resumen de toda mi carrera, porque el repertorio que tocamos esa noche es una combinación entre la música del nuevo disco ‘Más de mí’, el que ganó dos Latin Grammy, y del disco que no pudo participar en los Grammy (’Unity: The Latin Tribute to Michael Jackson). Para mí es como cerrar este círculo de una aventura en la que me enfrenté a muchos obstáculos, que me produjeron hasta depresión”, señala el percusionista peruano.

“Live in Perú” contiene 19 canciones, entre las que destacan versiones de “Billie Jean” (Michael Jackson), “Será que no me amas” (Luis Miguel), “A puro dolor” (Son By Four) y “Uptown Funk” de Mark Ronson y Bruno Mars.

En 2019, Tony Succar obtuvo dos Premios Latin Grammy por las categorías Mejor Álbum de Salsa y Productor del Año.

¿Cómo recibes esta nominación a los premios americanos?

Como una bendición porque he trabajado muchísimo. Lo veo como una celebración, un cierre de capítulo. Es increíble, en enero va a nacer mi bebe y en ese mes también son los Grammy (31 de enero del 2022). Esto es como de Dios, estoy muy emocionado y agradecido.

¿Esperabas con este disco alcanzar una nominación?

No me lo esperaba porque “Más de mí”, el disco que ganó dos Latin Grammy, siendo un discazo no fue nominado. Además, ´Live in Perú ' es un disco en vivo, y si ves la lista de nominados, no hay muchos discos en vivo nominados. Tuvo que ver la calidad de la música, cómo se grabó, la sala acústica del Gran Teatro Nacional.... Estoy feliz que la Academia haya podido apreciar mi música, me están empezando a conocer. Y aunque no hubiese sido nominado, igual estuviese contento porque mi carrera ha crecido mucho en Perú, que es lo más importante para mí.

“Live in Perú” compite contra “Salswing” de Rubén Blades y Roberto Delgado & Orquesta, “En cuarentena” de El gran combo de Puerto Rico, “Sin salsa no hay paraíso” de Aymée Nuviola y “Colegas” de Gilberto Santa Rosa. ¿Cómo ves la competencia?

Es como entrar al Mundial y estar en cuartos de final. Está Brasil, Argentina, Alemania, potencias mundiales de la música tropical. Todos son ganadores de miles de premios y tienen una trayectoria enorme. Es una competencia difícil, pero nada está dicho, siempre hay un chance. Voy a intentar todo lo que pueda para que la gente escuche, compare y escoja el disco que más le guste.

Con “Live in Perú” colocaste el nombre de nuestro país en un lugar privilegiado. ¿Cómo se siente?

Muy feliz porque amo a mi país, a mi familia, que son todos los peruanos. Perú ha sido muy bueno conmigo. Salí cuando tenía dos años, pero la música peruana ha estado en mi corazón. Represento al Perú en Miami y a donde voy. Nunca me voy a olvidar de mi país, más bien voy a rescatarlo, subiré la bandera peruana porque es lo que me mueve, es el corazón.

El percusionista peruano planea sacar una película sobre su historia de éxito.

Este también es el disco más peruano que has hecho. Todos los cantantes y la banda que participaron son peruanos.

El 98% de los músicos en esta producción son peruanos. Los cantantes (Gian Marco Zignago, Daniela Darcourt, Grupo 5, Christian Yaipén, entre otros) y toda la banda son peruanos. Solamente trabajé con un músico de Miami, que es cubano, que es como mi hermano. Eso significa que todos esos músicos han sido nominados al Grammy conmigo. Cada una de esas personas va a recibir un certificado de nominación al Grammy. Y si gano, todos van a recibir un certificado de ganadores. Eso me llena el corazón de orgullo.

Esta nominación te da más material para sacar adelante la película sobre tu vida. ¿Cuándo inicias este proyecto?

Después de esto creo que tengo que esperar un poco para ver qué más me pasa.

¿Cómo va el disco que le estás produciendo a tu mamá?

El 10 de diciembre sale el primer sencillo, pero va a ser un disco completo, impresionante, con artistas invitados de alto nombre, todos fanáticos de mi mamá. Todo el mundo me está apoyando en esta producción, la voy a disfrutar muchísimo.

¿Qué se viene en tu carrera tras esta nominación?

Mi prioridad es ser papá, ser buen padre y buen esposo. Y voy a comenzar mi nueva producción discográfica en un nuevo estudio que estoy construyendo en la casa que me acabo de comprar. Tengo ya varias canciones escritas. También estoy trabajando con otros artistas, como La India, a quien le estoy haciendo un nuevo disco, y acabo de hacer una canción con Luis Enrique. También seguiré haciendo presentaciones en vivo y ojalá pueda hacer cinco o seis conciertos en el Gran Teatro Nacional.

¿También tienes proyectos para regresar a la televisión?

Te cuento una anécdota sobre eso. Latina me llamó hace un tiempo para decirme que tiene planes de hacer “Perú Tiene Talento”. Les dije que no iba poder ser jurado porque tenía compromisos con relación a la música. Me dijeron que no me querían a mí sino a mi mamá. Ahorita ella está grabando en Lima. Y te aseguro que la van a querer todos porque es más linda, talentosa y divertida que yo, además canta.

Y para culminar, ¿cómo vas a celebrar esta nominación?

En familia, comiendo un rico lomo saltado.

