La gala de los premios Grammy se llevará a cabo este domingo 4 de febrero y una de las artistas que captará la atención de todos es Taylor Swift, quien podría lograr un récord histórico con sus seis nominaciones. Y es que la estadounidense podría superar en una categoría a artistas de la talla de Frank Sinatra, Paul Simon y Steve Wonder.

La artista nominada en seis categorías tiene la posibilidad de ganar el premio a Mejor álbum del año, premio principal, que, de llevárselo, sumaría su cuarto gramófono en esta categoría, superando a las leyendas de la música ya mencionadas.

En su haber, Taylor Swift ya cuenta con 12 Grammys ganados a lo largo de sus 20 años de carrera. Para la edición 2024, la artista está nominada a seis categorías: Álbum del Año, Grabación del Año, Canción del Año, Canción Pop Solista, Mejor Actuación Individual de Pop y Mejor Actuación Grupal de Pop.

De esta manera, la artista podría entrar a la historia en la presente gala con su álbum “Midnights”; sin embargo, tendrá que enfrentarse a rivales de alto nivel como:

“World Music Radio” de Jon Batiste, “The record” de boygenius, “Endless Summer Vacation” de Miley Cyrus, “Did You Know That There’s A Tunnel Under Ocean Blvd” de Lana Del Rey, “The Age Of Pleasure” de Janelle Monáe, “GUTS” de Olivia Rodrigo y “SOS” de SZA.

La gala de los premios Grammy se llevará a cabo este domingo 4 de febrero a partir de las 7 p.m. (México) y 8 p.m. (Perú). El evento se desarrollará en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, Estados Unidos.

