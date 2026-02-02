Escuchar
(2 min)
Billie Eilish recibe su premio a Mejor canción y lanza potente mensaje contra ICE. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Billie Eilish recibe su premio a Mejor canción y lanza potente mensaje contra ICE. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Billie Eilish recibe su premio a Mejor canción y lanza potente mensaje contra ICE. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Billie Eilish recibe su premio a Mejor canción y lanza potente mensaje contra ICE. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)
/ CHRIS TORRES
Por Redacción EC

Billie Eilish ganó este domingo el Grammy a Mejor canción del año por ‘Wildflower’ y aprovechó el momento para criticar el Servicio de Inmigración de Estados Unidos (ICE), en el foco de la polémica por las agresivas redadas en Mineápolis.

TE PUEDE INTERESAR

Billie Eilish recibe su premio a Mejor canción y lanza potente mensaje contra ICE
Música

Billie Eilish recibe su premio a Mejor canción y lanza potente mensaje contra ICE

Grammy 2026: Flor Bromley y Ciro Hurtado quedan sin premio, mientras sorprende el guiño a Tony Succar
Música

Grammy 2026: Flor Bromley y Ciro Hurtado quedan sin premio, mientras sorprende el guiño a Tony Succar

Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo
Música

Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo

Grammys 2026: Lista completa de todos los ganadores de la gran noche de la música
Música

Grammys 2026: Lista completa de todos los ganadores de la gran noche de la música