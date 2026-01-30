Grammy 2026: Bruno Mars, Justin Bieber, Sabrina Carpenter y más artistas cantarán en la premiación

Escuchar
A principios de este mes, Mars lanzó 'I Just Might', el primer sencillo de 'The Romantic', su nuevo álbum que lanzará el 27 de febrero | Foto: Instagram / EFE / Composición EC

Por Agencia EFE

Bruno Mars es la última estrella confirmada por la Academia de la Grabación para actuar en la gala de los Grammy 2026, en la que también participarán artistas como Lady Gaga y Justin Bieber, y que se llevará a cabo este domingo.

