Grammy 2026: Fela Kuti será el primer músico africano en recibir premio a la trayectoria

Fela fue detenido en numerosas ocasiones por los distintos regímenes militares de Nigeria durante su carrera, a veces por su activismo político y otras bajo acusaciones de robo, que siempre negó | Foto: YouTube Captura

Por Agencia AFP

El rey del afrobeat, el nigeriano Fela Kuti, será reconocido póstumamente este fin de semana por los Grammy con un premio a su trayectoria que lo convertirá en el primer artista africano en recibir esa distinción.

