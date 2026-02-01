Grammys 2026: Lista completa de todos los ganadores de la gran noche de la música

Conoce la lista completa de los ganadores de los Premios Grammy 2026.
La noche del domingo 1 de febrero estuvo marcada por la emoción y la celebración de lo mejor de la música. Desde las categorías más esperadas hasta los premios sorpresa, los Grammy 2026 destacaron a artistas de diversos géneros, reconociendo su talento y contribución al panorama musical global.
Entre los ganadores se encuentran nombres consagrados y nuevas promesas, reflejando la diversidad de estilos que dominan la industria. A continuación, presentamos la lista completa de los artistas que se llevaron a casa los codiciados gramófonos, junto con las categorías que hicieron de esta ceremonia un evento inolvidable.
Lista de nominados
Grabación del año
- “DtMF”, Bad Bunny
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Anxiety”, Doechii
- “Wildflower”, Billie Eilish
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
- “The Subway”, Chappell Roan
- “Apt.”, Rosé y Bruno Mars
Álbum del año
- Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
- Swag, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
- Mayhem, Lady Gaga
- GNX, Kendrick Lamar
- Mutt, Leon Thomas
- Chromakopia, Tyler, the Creator
Canción del año
- “Abracadabra”, Henry Walter, Lady Gaga y Andrew Watt, compositores (Lady Gaga)
- “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “Apt.”, Amy Allen, Christopher Brody Brown, Rogét Chahayed, Henry Walter, Omer Fedi, Philip Lawrence, Bruno Mars, Chae Young Park y Theron Thomas, compositores (Rosé, Bruno Mars)
- “DtMF”, Benito Antonio Martínez Ocasio, Scott Dittrich, Benjamin Falik, Roberto José Rosado Torres, Marco Daniel Borrero, Hugo René Sención Sanabria y Tyler Thomas Spry, compositores (Bad Bunny)
- “Golden”, de Las guerreras K-pop, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
- “Luther”, Jack Antonoff, Roshwita Larisha Bacha, Matthew Bernard, Ink, Scott Bridgeway, Sam Dew, Kendrick Lamar, Mark Anthony Spears, Solána Rowe y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar with SZA)
- “Manchild”, Amy Allen, Jack Antonoff y Sabrina Carpenter, compositores (Sabrina Carpenter)
- “Wildflower”, Billie Eilish O’Connell y Finneas O’Connell, compositores (Billie Eilish)
Mejor artista revelación
- Olivia Dean
- Katseye
- The Marías
- Addison Rae
- Sombr
- Leon Thomas
- Alex Warren
- Lola Young
Productor del año (música no clásica)
- Dan Auerbach
- Cirkut
- Dijon
- Blake Mills
- Sounwave
Compositor del año (música no clásica)
- Amy Allen
- Edgar Barrera
- Jessie Jo Dillon
- Tobias Jesso Jr.
- Laura Veltz
Mejor interpretación pop - solista
- “Daisies”, Justin Bieber
- “Manchild”, Sabrina Carpenter
- “Disease”, Lady Gaga
- “The Subway”, Chappell Roan
- “Messy”, Lola Young
Mejor interpretación pop - dúo/grupo
- “Defying Gravity”, Cynthia Erivo y Ariana Grande
- “Golden”, de Las guerreras K-pop, Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami
- “Gabriela”, Katseye
- “Apt.”, Rosé, Bruno Mars
- “30 for 30”, SZA con Kendrick Lamar
Mejor álbum de pop vocal
- Swag, Justin Bieber
- Man’s Best Friend, Sabrina Carpenter
- Something Beautiful, Miley Cyrus
- Mayhem, Lady Gaga
- I’ve Tried Everything but Therapy (Part 2), Teddy Swims
Mejor grabación dance/electrónica
- “No Cap”, Disclosure y Anderson .Paak
- “Victory Lap”, Fred again.., Skepta y PlaqueBoyMax
- “Space Invader”, Kaytranada
- “Voltage”, Skrillex
- “End of Summer”, Tame Impala
Mejor grabación pop dance
- “Bluest Flame”, Selena Gomez and Benny Blanco
- “Abracadabra”, Lady Gaga
- “Midnight Sun”, Zara Larsson
- “Just Keep Watching (de F1: la película)”, Tate McRae
- “Illegal”, PinkPantheress
Mejor álbum de dance/electrónico
- Eusexua, FKA twigs
- Ten Days, Fred again..
- Fancy That, PinkPantheress
- Inhale / Exhale, Rüfüs du Sol
- Fuck U Skrillex You Think Ur Andy Warhol But Ur Not!!, Skrillex
Mejor grabación remezclada
- “Abracadabra (Gesaffelstein Remix)”, Gesaffelstein, remezclador (Lady Gaga, Gesaffelstein)
- “Don’t Forget About Us”, Kaytranada, remezclador (Mariah Carey y Kaytranada)
- “A Dreams a Dream — Ron Trent Remix”, Ron Trent, remezclador (Soul II Soul)
- “Galvanize”, Chris Lake, remezclador (The Chemical Brothers y Chris Lake)
- “Golden — David Guetta REM/X”, David Guetta, remezclador (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
Mejor interpretación de rock
- “U Should Not Be Doing That”, Amyl and the Sniffers
- “The Emptiness Machine”, Linkin Park
- “Never Enough”, Turnstile
- “Mirtazapine”, Hayley Williams
- “Changes (Live From Villa Park) Back to the Beginning”, Yungblood featuring Nuno Bettencourt, Frank Bello, Adam Wakeman y II
Mejor interpretación de metal
- “Night Terror”, Dream Theater
- “Lachryma”, Ghost
- “Emergence”, Sleep Token
- “Soft Spine”, Spiritbox
- “Birds”, Turnstile
Mejor canción de rock
- “As Alive as You Need Me to Be”, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Caramel”, Vessel1 y Vessel2, compositores (Sleep Token)
- “Glum”, Daniel James y Hayley Williams, compositores (Hayley Williams)
- “Never Enough”, Daniel Fang, Franz Lyons, Pat McCrory, Meg Mills y Brendan Yates, compositores (Turnstile)
- “Zombie”, Dominic Harrison y Matt Schwartz, compositores (Yungblood)
Mejor álbum de rock
- Private Music, Deftones
- I Quit, Haim
- From Zero, Linkin Park
- Never Enough, Turnstile
- Idols, Yungblood
Mejor interpretación de música alternativa
- “Everything Is Peaceful Love”, Bon Iver
- “Alone”, The Cure
- “Seein’ Stars”, Turnstile
- “Mangetout”, Wet Leg
- “Parachute”, Hayley Williams
Mejor álbum de música alternativa
- Sable, Fable, Bon Iver
- Songs of a Lost World, The Cure
- Don’t Tap the Glass, Tyler, the Creator
- Moisturizer, Wet Leg
- Ego Death at a Bachelorette Party, Hayley Williams
Mejor interpretación de R&B
- “Yukon”, Justin Bieber
- “It Depends”, Chris Brown con Bryson Tiller
- “Folded”, Kehlani
- “Mutt (Live From NPR’s Tiny Desk)”, Leon Thomas
- “Heart of a Woman”, Summer Walker
Mejor interpretación de R&B tradicional
- “Here We Are”, Durand Bernarr
- “Uptown”, Lalah Hathaway
- “Love You Too”, Ledisi
- “Crybaby”, SZA
- “Vibes Don’t Lie”, Leon Thomas
Mejor canción de R&B
- “Folded”, Darius Dixson, Andre Harris, Kehlani Parrish, Donovan Knight, Don Mills, Khris Riddick-Tynes y Dawit Kamal Wilson, compositores (Kehlani)
- “Heart of a Woman”, David Bishop y Summer Walker, compositores (Summer Walker)
- “It Depends”, Nico Baran, Chris Brown, Ant Clemons, Ephrem Lopez Jr., Ryan Press, Bryson Tiller, Elliott Trent y Dewain Whitmore Jr., compositores (Chris Brown featuring Bryson Tiller)
- “Overqualified”, James John Abrahart Jr y Durand Bernarr, compositores (Durand Bernarr)
- “Yes It Is”, Jariuce Banks, Lazaro Andres Camejo, Mike Hector, Peter Lee Johnson, Rodney Jones Jr., Ali Prawl y Leon Thomas, compositores (Leon Thomas)
Mejor álbum de R&B progresivo
- Bloom, Durand Bernarr
- Adjust Brightness, Bilal
- Love on Digital, Destin Conrad
- Access All Areas, Flo
- Come as You Are, Terrace Martin y Kenyon Dixon
Mejor álbum de R&B
- Beloved, Giveon
- Why Not More?, Coco Jones
- The Crown, Ledisi
- Escape Room, Teyana Taylor
- Mutt, Leon Thomas
Mejor interpretación de rap
- “Outside”, Cardi B
- “Chains & Whips”, Clipse, Pusha T y Malice con Kendrick Lamar y Pharrell Williams
- “Anxiety”, Doechii
- “TV Off”, Kendrick Lamar con Lefty Gunplay
- “Darling, I”, Tyler, the Creator con Teezo Touchdown
Mejor interpretación de rap melódico
- “Proud of Me”, Fridayy con Meek Mill
- “Wholeheartedly”, JID con Ty Dolla Sign y 6Lack
- “Luther”, Kendrick Lamar con SZA
- “WeMaj”, Terrace Martin y Kenyon Dixon con Rapsody
- “Somebody Loves Me”, PartyNextDoor y Drake
Mejor canción de rap
- “Anxiety”, Jaylah Hickmon, compositora (Doechii)
- “The Birds Don’t Sing”, Gene Elliott Thornton Jr., Terrence Thornton, Pharrell Williams y Stevie Wonder, compositores (Clipse, Pusha T y Malice con John Legend y Voices of Fire)
- “Sticky”, Aaron Bolton, Dudley Alexander Duverne, Gloria Woods, Dwayne Carter, Jr., Janae Wherry, Tyler Okonma y Rex Zamor, compositores (Tyler, the Creator con GloRilla, Sexyy Red y Lil Wayne)
- “TGIF”, Lucas Alegria, Dillon Brophy, Yakki Davis, Gloria Woods, Jess Jackson, Ronnie Jackson, Mario Mims y Jorge M. Taveras, compositores (GloRilla)
- “TV Off”, Jack Antonoff, Larry Jayy, Kendrick Lamar, Dijon McFarlane, Sean Momberger, Mark Anthony Spears y Kamasi Washington, compositores (Kendrick Lamar con Lefty Gunplay)
Mejor álbum de rap
- Let God Sort Em Out, Clipse, Pusha T and Malice
- Glorious, GloRilla
- God Does Like Ugly, JID
- GNX, Kendrick Lamar
- Chromakopia, Tyler, the Creator
Mejor álbum de poesía leída
- A Hurricane in Heels: Healed People Don’t Act Like That (Partially Recorded Live @ City Winery & Other Places), Queen Sheba
- Black Shaman, Marc Marcel
- Pages, Omari Hardwick y Anthony Hamilton
- Saul Williams Meets Carlos Niño & Friends at Treepeople, Saul Williams, Carlos Niño y Friends
- Words for Days Vol. 1, Mad Skillz
Mejor interpretación de jazz
- “Noble Rise”, Lakecia Benjamin con Immanuel Wilkins y Mark Whitfield
- “Windows - Live”, Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- “Peace of Mind / Dreams Come True”, Samara Joy
- “Four”, Michael Mayo
- “All Stars Lead to You - Live”, Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
Mejor álbum vocal de jazz
- Elemental, Dee Dee Bridgewater y Bill Charlap
- We Insist 2025!, Terri Lyne Carrington y Christie Dashiell
- Portrait, Samara Joy
- Fly, Michael Mayo
- Live at Vic’s Las Vegas, Nicole Zuraitis, Dan Pugach, Tom Scott, Idan Morim, Keyon Harrold y Rachel Eckroth
Mejor álbum instrumental de jazz
- Trilogy 3 (Live), Chick Corea, Christian McBride y Brian Blade
- Southern Nights, Sullivan Fortner con Peter Washington y Marcus Gilmore
- Belonging, Branford Marsalis Quartet
- Spirit Fall, John Patitucci con Chris Potter y Brian Blade
- Fasten Up, Yellowjackets
Mejor álbum de un conjunto grande de jazz
- Orchestrator Emulator, The 8-Bit Big Band
- Without Further Ado, Vol 1, Christian McBride Big Band
- Lumen, Danilo Pérez y Bohuslän Big Band
- Basie Rocks!, Deborah Silver y la Count Basie Orchestra
- Lights on a Satellite, Sun Ra Arkestra
- Some Days Are Better: The Lost Scores: the Lost Scores, Kenny Wheeler Legacy con la Royal Academy of Music Jazz Orchestra y la Frost Jazz Orchestra
Mejor álbum de jazz latino
- La Fleur de Cayenne, Paquito D’Rivera y Madrid-New York Connection Band
- The Original Influencers: Dizzy, Chano & Chico, Arturo O’Farrill y la Afro Latin Jazz Orchestra con Pedrito Martínez, Daymé Arocena, Jon Faddis, Donald Harrison y Melvis Santa
- Mundoagua — Celebrating Carla Bley, Arturo O’Farrill y la Afro Latin Jazz Orchestra
- A Tribute to Benny Moré and Nat King Cole, Gonzalo Rubalcaba, Yainer Horta y Joey Calveiro
- Vanguardia Subterránea: live at The Village Vanguard, Miguel Zenón Quartet
Mejor álbum de jazz alternativo
- Honey From a Winter Stone, Ambrose Akinmusire
- Keys to the City Volume One, Robert Glasper
- Ride Into the Sun, Brad Mehldau
- Live-Action, Nate Smith
- Blues Blood, Immanuel Wilkins
Mejor álbum de pop vocal tradicional
- Wintersongs, Laila Biali
- The Gift of Love, Jennifer Hudson
- Who Believes In Angels?, Elton John y Brandi Carlile
- Harlequin, Lady Gaga
- A Matter of Time, Laufey
- The Secret of Life: Partners, Volume 2, Barbra Streisand
Mejor álbum instrumental contemporáneo
- Brightside, Arkai
- Ones & Twos, Gerald Clayton
- BeaTrio, Béla Fleck, Edmar Castañeda, Antonio Sánchez
- Just Us, Bob James y Dave Koz
- Shayan, Charu Suri
Mejor álbum de teatro musical
- Buena Vista Social Club, Marco Paguia, Dean Sharenow y David Yazbek, productores (Reparto original de Broadway)
- Death Becomes Her, Taurean Everett, Megan Hilty, Josh Lamon, Christopher Sieber, Jennifer Simard y Michelle Williams, cantantes principales; Noel Carey, Sean Patrick Flahaven, Julia Mattison y Scott M. Riesett, productores; Noel Carey y Julia Mattison, compositores/ letristas (Reparto original de Broadway).
- Gypsy, Danny Burstein, Kevin Csolak, Audra McDonald, Jordan Tyson y Joy Woods, vocalistas principales; David Caddick, Andy Einhorn, David Lai y George C. Wolfe, productores (Jule Styne, compositora; Stephen Sondheim, letrista) (Reparto de Broadway 2024)
- Just in Time, Emily Bergl, Jonathan Groff, Erika Henningsen, Gracie Lawrence y Michele Pawk, vocalistas principales; Derik Lee, Andrew Resnick y Bill Sherman, productores (Bobby Darin, compositor y letrista) (Reparto original de Broadway)
- Maybe Happy Ending, Marcus Choi, Darren Criss, Dez Duron y Helen J Shen, vocalistas principales; Deborah Abramson, Will Aronson, Ian Kagey y Hue Park, productores; Hue Park, letrista; Will Aronson, compositor y letrista (Reparto original de Broadway)
Mejor interpretación de country, solista
- “Nose on the Grindstone”, Tyler Childers
- “Good News”, Shaboozey
- “Bad as I Used to Be (de F1: la película)”, Chris Stapleton“
- I Never Lie”, Zach Top
- “Somewhere Over Laredo”, Lainey Wilson
Mejor interpretación de country, dúo/grupo
- “A Song to Sing”, Miranda Lambert y Chris Stapleton
- “Trailblazer”, Reba McEntire, Miranda Lambert, Lainey Wilson
- “Love Me Like You Used to Do”, Margo Price y Tyler Childers
- “Amen”, Shaboozey y Jelly Roll
- “Honky Tonk Hall of Fame”, George Strait, Chris Stapleton
Mejor canción de country
- “Bitin’ List”, Tyler Childers, compositor (Tyler Childers)
- “Good News”, Michael Ross Pollack, Sam Elliot Roman y Jacob Torrey, compositores (Shaboozey)
- “I Never Lie”, Carson Chamberlain, Tim Nichols y Zach Top, compositores (Zach Top)
- “Somewhere Over Laredo”, Andy Albert, Trannie Anderson, Dallas Wilson y Lainey Wilson, compositores (Lainey Wilson)
- “A Song to Sing”, Jenee Fleenor, Jesse Frasure, Miranda Lambert y Chris Stapleton, compositores (Miranda Lambert y Chris Stapleton)
Mejor álbum de country tradicional
- Dollar a Day, Charley Crockett
- American Romance, Lukas Nelson
- Oh What a Beautiful World, Willie Nelson
- Hard Headed Woman, Margo Price
- Ain’t in It for My Health, Zach Top
Mejor álbum de country contemporáneo
- Patterns, Kelsea Ballerini
- Snipe Hunter, Tyler Childers
- Evangeline Vs. The Machine, Eric Church
- Beautifully Broken, Jelly Roll
- Postcards From Texas, Miranda Lambert
Mejor interpretación de american roots
- “Lonely Avenue”, Jon Batiste con Randy Newman
- “Ancient Light”, I’m With Her
- “Crimson And Clay”, Jason Isbell
- “Richmond On The James”, Alison Krauss y Union Station
- “Beautiful Strangers”, Mavis Staples
Mejor interpretación de americana
- “Boom”, Sierra Hull
- “Poison in My Well”, Maggie Rose y Grace Potter
- “Godspeed”, Mavis Staples
- “That’s Gonna Leave a Mark”, Molly Tuttle
- “Horses”, Jesse Welles
Mejor canción de american roots
- “Ancient Light”, Sarah Jarosz, Aoife O’Donovan y Sara Watkins, compositoras (I’m With Her)
- “Big Money”, Jon Batiste, Mike Elizondo y Steve McEwan, compositores (Jon Batiste)
- “Foxes in the Snow”, Jason Isbell, compositor (Jason Isbell)
- “Middle”, Jesse Welles, compositor (Jesse Welles)
- “Spitfire”, Sierra Hull, compositora (Sierra Hull)
Mejor álbum de americana
- Big Money, Jon Batiste
- Bloom, Larkin Poe
- Last Leaf on the Tree, Willie Nelson
- So Long Little Miss Sunshine, Molly Tuttle
- Middle, Jesse Welles
Mejor álbum de bluegrass
- Carter & Cleveland, Michael Cleveland y Jason Carter
- A Tip Toe High Wire, Sierra Hull
- Arcadia, Alison Krauss y Union Station
- Outrun, los Steeldrivers
- Highway Prayers, Billy Strings
Mejor álbum de blues tradicional
- Ain’t Done With the Blues, Buddy Guy
- Room on the Porch, Taj Mahal y Keb’ Mo
- One Hour Mama: The Blues of Victoria Spivey, Maria Muldaur
- Look Out Highway, Charlie Musselwhite
- Young Fashioned Ways, Kenny Wayne Shepherd y Bobby Rush
Mejor álbum de blues contemporáneo
- Breakthrough, Joe Bonamassa
- Paper Doll, Samantha Fish
- A Tribute to LJK, Eric Gales
- Preacher Kids, Robert Randolph
- Family, Southern Avenue
Mejor álbum de folk
- What Did the Blackbird Say to the Crow, Rhiannon Giddens y Justin Robinson
- Crown of Roses, Patty Griffin
- Wild and Clear and Blue, I’m With Her
- Foxes in the Snow, Jason Isbell
- Under the Powerlines (April 24 — September 24), Jesse Welles
Mejor álbum de roots regional
- Live at Vaughan’s, Corey Henry y el Treme Funktet
- For Fat Man, Preservation Brass y Preservation Hall Jazz Band
- Church of New Orleans, Kyle Roussel
- Second Line Sunday, Trombone Shorty y New Breed Brass Band
- A Tribute to the King Of Zydeco, varios artistas
Mejor interpretación/canción góspel
- “Do It Again”, Kirk Franklin; Kirk Franklin, compositor
- “Church”, Tasha Cobbs Leonard, John Legend; Anthony S. Brown, Brunes Charles, Annatoria Chitapa, Kenneth Leonard, Jr., Tasha Cobbs Leonard y Jonas Myrin, compositores
- “Still (Live)”, Jonathan McReynolds y Jamal Roberts; Britney Delagraentiss, Jonathan McReynolds, David Lamar Outing III, Orlando Joel Palmer y Terrell Demetrius Wilson, compositores
- “Amen”, Pastor Mike Jr; Adia Andrews, Michael McClure Jr, David Lamar Outing II y Terrell Anthony Pettus, compositores
- “Come Jesus Come”, Cece Winans con Shirley Caesar
Mejor interpretación/canción de música cristiana contemporánea
- “I Know a Name”, Elevation Worship, Chris Brown, Brandon Lake; Hank Bentley, Steven Furtick, Brandon Lake y Jacob Sooter, compositores
- “Your Way’s Better”, Forrest Frank; Forrest Frank y Pera, compositores
- “Hard Fought Hallelujah”, Brandon Lake con Jelly Roll; Chris Brown, Steven Furtick, Benjamin William Hastings, Jason Bradley Deford y Brandon Lake, compositores
- “Headphones”, Lecrae, Killer Mike, TI; Tyshane Thompson, Bongo ByTheWay, Michael Render, Lecrae Moore, William Roderick Miller y Clifford Harris, compositores.
- “Amazing”, Darrel Walls, PJ Morton; PJ Morton y Darrel Walls, compositores
Mejor álbum de góspel
- Sunny Days, Yolanda Adams
- Tasha, Tasha Cobbs Leonard
- Live Breathe Fight, Tamela Mann
- Only on the Road (Live), Tye Tribbett
- Heart of Mine, Darrel Walls, PJ Morton
Mejor álbum de música cristiana contemporánea
- Child of God II, Forrest Frank
- Coritos Vol. 1, Israel & New Breed
- King of Hearts, Brandon Lake
- Reconstruction, Lecrae
- Let the Church Sing, Tauren Wells
Mejor álbum de góspel roots
- I Will Not Be Moved (Live), Coro del Tabernáculo de Brooklyn
- Then Came The Morning, Gaither Vocal Band
- Praise & Worship: More Than a Hollow Hallelujah, The Isaacs
- Good Answers, Karen Peck y New River
- Back to My Roots, Candi Staton
Mejor álbum de pop latino
- Cosa Nuestra, Rauw Alejandro
- Bogotá (Deluxe), Andrés Cepeda
- Tropicoqueta, Karol G
- Cancionera, Natalia Lafourcade
- ¿Y ahora qué?, Alejandro Sanz
- Mejor álbum de música urbana
- Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny
- Mixteip, J Balvin
- Ferxxo Vol X: sagrado, Feid
- Naiki, Nicki Nicole
- Eub Deluxe, Trueno
- Sinfónico (En Vivo), Yandel
Mejor álbum rock o alternativo latino
- Genes Rebeldes, Aterciopelados
- Astropical, Bomba Estéreo, Rawayana, Astropical
- Papota, Ca7riel y Paco Amoroso
- Algorythm, Los Wizzards
- Novela, Fito Páez
Mejor álbum de música mexicana (incluyendo tejana)
- Mala Mía, Fuerza Regida, Grupo Frontera
- Y Lo Que Viene, Grupo Frontera
- Sin Rodeos, Paola Jara
- Palabra De To’s (Seca), Carín León
- Bobby Pulido & Friends Una Tuya Y Una Mía - Por LaPuerta Grande (En Vivo), Bobby Pulido
Mejor álbum tropical latino
- Fotografías, Rubén Blades, Roberto Delgado y Orquesta
- Raíces, Gloria Estefan
- Clásicos 1.0, Grupo Niche
- Bingo, Alain Pérez
- Debut y Segunda Tanda, Vol. 2, Gilberto Santa Rosa
Mejor interpretación de música global
- “EoO”, Bad Bunny
- “Cantando en el Camino”, Ciro Hurtado
- “Jerusalema”, Angélique Kidjo
- “Inmigrante y qué”, Yeisy Rojas
- “El sueño de Shrini (en directo)”, Shakti
- “Amanecer”, Korwar Anoushka Sha
Mejor interpretación de música africana
- “Love”, Burna Boy
- “With You”, Davido con Omah Lay
- “Hope & Love”, Eddy Kenzo y Mehran Matin
- “Gimme Dat”, Ayra Starr con Wizkid
- “Push 2 Start”, Tyla
Mejor álbum de música global
- Sounds Of Kumbha, Siddhant Bhatia
- No Sign of Weakness, Burna Boy
- Eclairer le monde - Light the World, Youssou N’Dour
- Mind Explosion (50th Anniversary Tour Live), Shakti
- Chapter III: We Return to Light, Anoushka Shankar con Alam Khan y Sarathy Korwar
- Caetano e Bethânia Ao Vivo, Caetano Veloso y Maria Bethânia
Mejor álbum de reggae
- Treasure Self Love, Lila Iké
- Heart & Soul, Vybz Kartel
- Blxxd & Fyah, Keznamdi
- From Within, Mortimer
- No Place Like Home, Jesse Royal
Mejor álbum de new age, ambient o canto
- Kuruvinda, Kirsten Agresta-Copely
- According to the Moon, Cheryl B. Engelhardt, GEM, Dallas String Quartet
- Into the Forest, Jahnavi Harrison
- Nomadica, Carla Patullo con the Scorchio Quartet y Tonality
- The Colors in My Mind, Chris Redding
Mejor álbum de música infantil
- Ageless: 100 Years Young, Joanie Leeds y Joya
- Buddy’s Magic Tree House, Mega Ran
- Harmony, Fyütch y Aura V
- Herstory, Flor Bromley
- The Music of Tori and the Muses, Tori Amos
Mejor álbum de comedia
- Drop Dead Years, Bill Burr
- PostMortem, Sarah Silverman
- Single Lady, Ali Wong
- What Had Happened Was …, Jamie Foxx
- Your Friend, Nate Bargatze, Nate Bargatze
Mejor grabación de audiolibro, narración y cuentacuentos
- Elvis, Rocky & Me: The Carol Connors Story, Kathy Garver
- Into the Uncut Grass, Trevor Noah
- Lovely One: A Memoir, Ketanji Brown Jackson
- Meditations: The Reflections of His Holiness the Dalai Lama, Dalai Lama
- You Know It’s True: The Real Story of Milli Vanilli, Fab Morvan
Mejor banda sonora recopilatoria para medios visuales
- A Complete Unknown, Timothée Chalamet
- F1® The Album, (varios artistas)
- KPop Demon Hunters, (varios artistas)
- Sinners, (varios artistas)
- Wicked, (varios artistas)
Mejor banda sonora para medios visuales (incluye cine y televisión)
- How to Train Your Dragon, John Powell, compositor
- Severance: Season 2, Theodore Shapiro, compositor
- Sinners, Ludwig Göransson, compositor
- Wicked, John Powell y Stephen Schwartz, compositores
- The Wild Robot, Kris Bowers, compositor
Mejor banda sonora para videojuegos y otros medios interactivos
- Avatar: Frontiers of Pandora — Secrets of the Spires, Pinar Toprak, compositor
- Helldivers 2, Wilbert Roget, II, compositor
- Indiana Jones and the Great Circle, Gordy Haab, compositor
- Star Wars Outlaws: Wild Card & a Pirate’s Fortune, Cody Matthew Johnson y Wilbert Roget II, compositores
- Sword of the Sea, Austin Wintory, compositor
Mejor canción escrita para medios visuales
- “As Alive as You Need Me to Be” de Tron: Ares, Trent Reznor y Atticus Ross, compositores (Nine Inch Nails)
- “Golden” de KPop Demon Hunters, Ejae y Mark Sonnenblick, compositores (Hunter/x, Ejae, Audrey Nuna y Rei Ami)
- “I Lied to You” de Sinners, Ludwig Göransson y Raphael Saadiq, compositores (Miles Caton)
- “Never Too Late” de Elton John: Never Too Late, Brandi Carlile, Elton John, Bernie Taupin y Andrew Watt, compositores (Elton John, Brandi Carlile)
- “Pale, Pale Moon” de Sinners, Ludwig Göransson y Brittany Howard, compositores (Jayme Lawson)
- “Sinners” de Sinners, Leonard Denisenko, Rodarius Green, Travis Harrington, Tarkan Kozluklu, Kyris Mingo y Darius Povilinus, compositores (Rod Wave)
Mejor video musical
- “Young Lion”, Sade; Sophie Muller, directora de video; Sade y Aaron Taylor Dean, productores de video
- “Manchild”, Sabrina Carpenter; Vania Heymann y Gal Muggia, directores de video; Aiden Magarian, Nathan Scherrer y Natan Schottenfels, productores de video
- “So Be It”, Clipse; Hannan Hussain, director de video; Daniel Order, productor de video
- “Anxiety”, Doechii; James Mackel, director de vídeo; Pablo Feldman, Jolene Mendes y Sophia Sabella, productores de video.
- “Love”, OK Go; Aaron Duffy, Miguel Espada y Damian Kulash Jr., directores de video; Petra Ahmann, productora de video
Mejor película musical
- Devo, Devo; Chris Smith, director de video; Danny Gabai, Anita Greenspan, Chris Holmes y Chris Smith, productores del video.
- Live At The Royal Albert Hall, Raye; Paul Dugdale, director de video; Stefan Demetriou y Amy James, productores del video
- Relentless, Diane Warren; Bess Kargman, directora de video; Peggy Drexler, Michele Farinola y Kat Nguyen, productoras del video.
- Música de John Williams, John Williams; Laurent Bouzereau, director de vídeo; Sara Bernstein, Laurent Bouzereau, Justin Falvey, Darryl Frank, Brian Grazer, Ron Howard, Meredith Kaulfers, Kathleen Kennedy, Frank Marshall, Steven Spielberg y Justin Wilkes, productores del video.
- Piece by Piece, Pharrell Williams; Morgan Neville, director del video; Morgan Neville, Caitrin Rogers, Mimi Valdes y Pharrell Williams, productores del video.
Mejor empaque de álbum
- And the Adjacent Possible, Hà Trinh Quoc Bao, Damian Kulash, Jr., Claudio Ripol, Wombi Rose y Yuri Suzuki, directores artísticos (OK Go)
- Balloonerism, Bráulio Amado y Alim Smith, directores artísticos (Mac Miller)
- Danse Macabre: de Luxe, Rory McCartney, director artístico (Duran Duran)
- Loud Is As, Farbod Kokabi y Emily Sneddon, directores artísticos (Tsunami)
- Sequoia, Tim Breen y Ken Shipley, directores artísticos (Various Artists)
- The Spins (Picture Disc Vinyl), Miller McCormick, director artístico (Mac Miller)
- Tracks II: The Lost Albums, Meghan Foley y Michelle Holme, directores artísticos (Bruce Springsteen)
Mejor portada de álbum
- Chromakopia, Shaun Llewellyn y Luis “Panch” Pérez, directores artísticos (Tyler, the Creator)
- The Crux, William Wesley II, director artístico (Djo)
- Debí Tirar Más Fotos, Benito Antonio Martínez Ocasio, director artístico (Bad Bunny)
- Gloria, Cody Critcheloe y Andrew JS, directores artísticos (Perfume Genius)
- Moisturizer, Hester Chambers, Ellis Durand, Henry Holmes, Matt de Jong, Jamie-James Medina, Joshua Mobaraki y Rhian Teasdale, directores artísticos (Wet Leg)
Mejores notas de álbum
- Adios, Farewell, Goodbye, Good Luck, So Long: On Stage 1964-1974, Scott B. Bomar, autor de las notas del álbum (Buck Owens and His Buckaroos)
- After the Last Sky, Adam Shatz, autor de las notas del álbum (Anouar Brahem, Anja Lechner, Django Bates, Dave Holland)
- Árabe, Amanda Ekery, autora de las notas del álbum (Amanda Ekery)
- The First Family: Live at Winchester Cathedral 1967, Alec Palao, autor de las notas del álbum (Sly & the Family Stone)
- A Ghost Is Born (20th Anniversary Deluxe Edition), Bob Mehr, autor de las notas del álbum (Wilco)
- Miles ’55: The Prestige Recordings, Ashley Kahn, autora de las notas del álbum (Miles Davis)
Mejor álbum histórico
- Joni Mitchell Archives - Volume 4: The Asylum Years (1976-1980), Patrick Milligan y Joni Mitchell, productores del recopilatorio; Bernie Grundman, ingeniero de masterización (Joni Mitchell)
- The Making of Five Leaves Left, Cally Callomon y Johnny Chandler, productores del recopilatorio; Simon Heyworth y John Wood, ingenieros de masterización (Nick Drake)
- Roots Rocking Zimbabwe - The Modern Sound Of Harare’ Townships 1975-1980 (Analog Africa No. 41), Samy Ben Redjeb, productor de la recopilación; Michael Graves, ingeniero de masterización (varios artistas)
- Super Disco Pirata - De Tepito Para El Mundo 1965-1980 (Analog Africa No. 39), Samy Ben Redjeb, productor de recopilatorios; Michael Graves, ingeniero de masterización (varios artistas)
- You Can’t Hip a Square: The Doc Pomus Songwriting Demos, Will Bratton, Sharyn Felder y Cheryl Pawelski, productores del recopilatorio; Michael Graves, ingeniero de masterización (Doc Pomus)
Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música no clásica)
- All Things Light, Jesse Brock, Jon Castelli, Tyler Johnson, Nick Lobel, Simon Maartensson, Lawrence “Boo” Mitchell, Anders Mouridsen, Ryan Nasci, Ernesto Olivera-Lapier, Ethan Schneiderman y Owen Stoutt, ingenieros; Dale Becker, ingeniero de masterización (Cam).
- Arcadia, Neal Cappellino y Gary Paczosa, ingenieros; Brad Blackwood, ingeniero de masterización (Alison Krauss y Union Station)
- For Melancholy Brunettes (& Sad Women), Joseph Lorge, Blake Mills y Sebastian Reunert, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Japanese Breakfast)
- That Wasn’t a Dream, Joseph Lorge y Blake Mills, ingenieros; Patricia Sullivan, ingeniera de masterización (Pino Palladino, Blake Mills)
Mejor ingeniería de grabación de álbum, (música clásica)
- Cerrone: Don’t Look Down, Mike Tierney, ingeniero; Alan Silverman, ingeniero de masterización (Sandbox Percussion)
- Eastman: Symphony No. 2; Tchaikovsky: Symphony No. 2, Gintas Norvila, ingeniero; Jennifer Nulsen, ingeniero de masterización (Franz Welser-Möst y la Orquesta de Cleveland)
- Shostakovich: Lady Macbeth of the Mtsensk District, Shawn Murphy y Nick Squire, ingenieros; Tim Martyn, ingeniero de masterización (Andris Nelsons, Kristine Opolais, Günther Groissböck, Peter Hoare, Brenden Gunnell y Orquesta Sinfónica de Boston).
- Standard Stoppages, Sean Connors, Robert Dillon, Peter Martin, Bill Maylone, Judith Sherman y David Skidmore, ingenieros; Joe Lambert, ingeniero de masterización (Third Coast Percussion)
- Yule, Morten Lindberg, ingeniero; Morten Lindberg, ingeniero de masterización (Trio Mediæval)
Productor del año (música clásica)
- Blanton Alspaugh
- Sergei Kvitko
- Morten Lindberg
- Dmitriy Lipay
- Elaine Martone
Mejor álbum de audio inmersivo
- All American Fuck Boy, Andrew Law, ingeniero de mezclas inmersivas (Duckwrth)
- Immersed, Justin Gray, ingeniero de mezclas inmersivas; Michael Romanowski, ingeniero de masterización inmersiva; Justin Gray, Drew Jurecka y Morten Lindberg, productores inmersivos (Justin Gray)
- An Immersive Tribute to Astor Piazzolla (Live), Andrés Mayo y Martín Muscatello, ingenieros de mezclas inmersivas; Andrés Mayo y Martín Muscatello, productores inmersivos (Various Artists).
- Tearjerkers, Hans-Martin Buff, ingeniero de mezclas inmersivo; Hans-Martin Buff, productor inmersivo (Tearjerkers)
- Yule, Morten Lindberg, ingeniero de mezclas inmersivas; Morten Lindberg, ingeniero de masterización inmersiva; Arve Henriksen y Morten Lindberg, productores inmersivos (Trio Mediæval)
Mejor composición instrumental
- “First Snow”, Remy Le Boeuf, compositor (Nordkraft Big Band, Remy Le Boeuf y Danielle Wertz)
- “Live Life This Day: Movement I”, Miho Hazama, compositora (Miho Hazama, Big Band de la Radio Danesa y Orquesta Sinfónica Nacional Danesa)
- “Lord, That’s a Long Way”, Sierra Hull, compositora (Sierra Hull)
- “Opening”, Zain Effendi, compositor (Zain Effendi)
- “rain to Emerald City”, John Powell y Stephen Schwartz, compositores (John Powell y Stephen Schwartz)
- “Why You Here / Before The Sun Went Down”, Ludwig Göransson, compositor (Ludwig Göransson con Miles Caton)
Mejor arreglo, instrumental o a capela
- “Be Okay”, Cynthia Erivo, arreglista (Cynthia Erivo)
- “A Child Is Born”, Remy Le Boeuf, arreglista (Nordkraft Big Band y Remy Le Boeuf)
- “Fight On”, Andy Clausen, Addison Maye-Saxon, Riley Mulherkar y Chloe Rowlands, arreglistas (The Westerlies)
- “Super Mario Praise Break”, Bryan Carter, Charlie Rosen y Matthew Whitaker, arreglistas (The 8-Bit Big Band)
Mejor arreglo instrumental y vocal
- “Big Fish”, Erin Bentlage, Sara Gazarek, Johnaye Kendrick, Nate Smith y Amanda Taylor, arreglistas (Nate Smith featuring Säje)
- “How Did She Look?”, Nelson Riddle, arreglista (Seth MacFarlane)
- “Keep an Eye on Summer”, Jacob Collier, arreglista (Jacob Collier)
- “Something in the Water (Acoustic-Ish)”, Clyde Lawrence, Gracie Lawrence y Linus Lawrence, arreglistas (Lawrence)
- “What a Wonderful World”, Cody Fry, arreglista (Cody Fry)
Premio a la mejor interpretación orquestal
- Coleridge-Taylor Toussaint L’Ouverture; Ballade Op. 4; Suites From ’24 Negro Melodies, Michael Repper, director (National Philharmonic)
- Messiaen: Turangalîla-Symphonie, Andris Nelsons, director (Orquesta Sinfónica de Boston)
- Ravel: Boléro, M. 81, Gustavo Dudamel, director (Orquesta Sinfónica Simón Bolívar de Venezuela)
- Still & Bonds, Yannick Nézet-Séguin, director (Orquesta de Filadelfia)
- Stravinsky: Symphony in Three Movements, Esa-Pekka Salonen, director (Sinfónica de San Francisco)
Premio a la mejor grabación de ópera
- “Heggie: Intelligence”, Kwamé Ryan, director; Jamie Barton, J’Nai Bridges y Janai Brugger; Blanton Alspaugh, productor (Houston Grand Opera; Gene Scheer)
- “Huang Ruo: An American Soldier”, Carolyn Kuan, directora; Hannah Cho, Alex DeSocio, Nina Yoshida Nelsen y Brian Vu; Adam Abeshouse, Silas Brown y Doron Schachter, productores (American Composers Orchestra; David Henry Hwang)
- “Kouyoumdjian: Adoration”, Alan Pierson, director; Miriam Khalil, Marc Kudisch, David Adam Moore, Omar Najmi, Naomi Louisa O’Connell y Karim Sulayman; Mary Kouyoumdjian, productora (Cuarteto Silvana; The Choir of Trinity Wall Street)
- “O’Halloran Trade & Mary Motorhead,” Elaine Kelly, directora; Oisín Ó Dálaigh y John Molloy; Alex Dowling y Emma O’Halloran, productores (Orquesta de la Ópera Nacional Irlandesa; Mark O’Halloran)
- “Tesori: Grounded”, Yannick Nézet-Séguin, director; Ben Bliss, Emily D’Angelo, Greer Grimsley y Kyle Miller; David Frost, productor (The Metropolitan Opera Orchestra; The Metropolitan Opera Chorus; George Brant)
Mejor interpretación coral
- “Advena - Liturgies for a Broken World”, Craig Hella Johnson, director (Simon Barrad, Emily Yocum Black y Michael Hawes; Conspirare)
- “Childs: In the Arms of the Beloved,”, Grant Gershon, director (Billy Childs, Dan Chmlellnskl, Christian Euman, Larry Koonse, LyrisQuartet, Anne Akiko Meyers, Carol Robbins y Luciana Souza; Los Angeles Master Chorale).
- “Lang: Poor Hymnal,”, Donald Nally, director (Steven Bradshaw, Michael Hawes, Lauren Kelly, Rebecca Siler y Elisa Sutherland; The Crossing)
- “Ortiz: Yanga”, Gustavo Dudamel, director; Grant Gershon, maestro de coro (Filarmónica de Los Ángeles y Conjunto de Percusión Tambuco; Los Angeles Master Chorale)
- “Réquiem of Light”, Steven Fox, director; Emily Drennan y Patti Drennan, maestras de coro (Brian Giebler y Sangeeta Kaur; The Clarion Choir)
Mejor interpretación de música de cámara/conjunto pequeño
- “Dennehy: Land of Winter”, Alan Pierson y Alarm Will Sound
- “La Mer - Tríos franceses para piano”, Neave Trio
- “Lullabies for the Brokenhearted”, Lili Haydn y Paul Cantelon
- “Slavic Sessions”, Mak Grgić y Mateusz Kowalski
- “Standard Stoppages”, Third Coast Percussion
Mejor solo instrumental clásico
- “Coleridge-Taylor: 3 Selections From ’24 Negro Melodies”, Curtis Stewart; Michael Repper, director (Filarmónica Nacional)
- “Hope Orchestrated”, Mary Dawood Catlin; Jesús David Medina y Raniero Palm, directores (Venezuela Strings Recording Ensemble)
- “Inheritances”, Adam Tendler
- “Price: Piano Concerto in One Movement in D Minor”, Han Chen; John Jeter, director (Orquesta de la Ópera de Malmö)
- “Shostakovich: The Cello Concertos”, Yo-Yo Ma; Andris Nelsons, director (Orquesta Sinfónica de Boston)
- “Shostakovich: The Piano Concertos; Solo Works”, Yuja Wang; Andris Nelsons, director (Orquesta Sinfónica de Boston)
Mejor álbum vocal clásico solista
- Alike — My Mother’s Dream, Allison Charney, solista; Benjamin Loeb, director (Orquesta Sinfónica Nacional)
- Black Pierrot, Sidney Outlaw, solista; Warren Jones, pianista
- In This Short Life, Devony Smith, solista; Danny Zelibor, pianista; Michael Nicolas, acompañante.
- Kurtág: Kafka Fragments, Susan Narucki, solista; Curtis Macomber, acompañante
- Schubert Beatles, Theo Hoffman, solista; Steven Blier, pianista (Rupert Boyd, Julia Bullock, Alex Levine, Andrew Owens, Rubén Rengel y Sam Weber)
- Telemann: Ino — Opera Arias for Soprano, Amanda Forsythe, solista; Robert Mealy, Paul O’Dette y Stephen Stubbs, directores (Orquesta del Festival de Música Antigua de Boston)
Mejor compendio clásico
- Cerrone: Don’t Look Down, Sandbox Percussion; Jonathan Allen, Victor Caccese, Christopher Cerrone, Ian Rosenbaum, Terry Sweeney y Mike Tierney, productores
- The Dunbar/Moore Sessions, Vol. II, Will Liverman; Jonathan Estabrooks, productor
- Ortiz: Yanga, Gustavo Dudamel, director; Dmitriy Lipay, productor
- Seven Seasons, Janai Brugger, Isolde Fair, MB Gordy y Starr Parodi; Nicholas Dodd, director; Jeff Fair, Starr Parodi y Kitt Wakeley, productores
- Tombeaux, Christina Sandsengen; Shaun Drew y Christina Sandsengen, productores
Mejor composición clásica contemporánea
- Cerrone: Don’t Look Down, Christopher Cerrone, compositor (Conor Hanick y Sandbox Percussion)
- Dennehy: Land Of Winter, Donnacha Dennehy, compositor (Alan Pierson y Alarm Will Sound)
- León: Raíces (Origins), Tania León, compositora (Edward Gardner y Orquesta Filarmónica de Londres)
- Okpebholo: Songs In Flight, Shawn E. Okpebholo, compositor (Will Liverman, Paul Sánchez y varios artistas)
- Ortiz: Dzonot, Gabriela Ortiz, compositora (Alisa Weilerstein, Gustavo Dudamel y Filarmónica de Los Ángeles)
