“Mi sueño no es ser una estrella pop, es hacer música para niños”: Flor Bromley, peruana nominada a los Grammy 2026 por “Herstory”

Producido por Lucy Kalantari y acompañado por artistas como Tony Succar, Alphabet Rockers y Jabali Afrika, “Herstory”, el disco de Flor Bromley combina ritmos del mundo. (Foto: Carmen Stevens)

La noche en que la cantautora peruana Flor Bromley supo que estaba nominada a los Grammy, venía de terminar una clase bilingüe con niños y, sin tiempo para volver a casa, se instaló en la sala de una amiga en Nueva York con una pantalla de YouTube abierta. “Estaba viendo la transmisión general, la de los grandes nombres, no mi categoría”, cuenta. La noticia llegó por teléfono, en la voz de su productora. La confirmación vino después, tras casi una hora de buscar el anuncio en línea. La emoción fue inmediata y contenida, de esas que se asientan despacio porque parecen demasiado grandes para entrar en un solo momento.

