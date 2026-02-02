Escuchar
(2 min)
Olivia Dean da un emotivo discurso tras ganar el premio a Mejor nuevo artista. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Olivia Dean da un emotivo discurso tras ganar el premio a Mejor nuevo artista. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Olivia Dean da un emotivo discurso tras ganar el premio a Mejor nuevo artista. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)
Olivia Dean da un emotivo discurso tras ganar el premio a Mejor nuevo artista. (Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES)
/ CHRIS TORRES
Por Redacción EC

Olivia Dean se alzó este domingo con el Grammy a Mejor nuevo artista del año y desde el escenario celebró el legado de la inmigración, recordando sus propias raíces.

TE PUEDE INTERESAR

Grammy 2026: Flor Bromley y Ciro Hurtado quedan sin premio, mientras sorprende el guiño a Tony Succar
Música

Grammy 2026: Flor Bromley y Ciro Hurtado quedan sin premio, mientras sorprende el guiño a Tony Succar

Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo
Música

Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo

Grammys 2026: Lista completa de todos los ganadores de la gran noche de la música
Música

Grammys 2026: Lista completa de todos los ganadores de la gran noche de la música

Premios Grammy 2026: “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny se lleva el premio al Álbum del Año
Música

Premios Grammy 2026: “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny se lleva el premio al Álbum del Año