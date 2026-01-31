Grammy 2026: Santana, Cher y Whitney Houston, entre los homenajeados al Mérito Especial

El mítico guitarrista mexicano Carlos Santana, y los músicos estadounidenses Cher, Paul Simon o Whitney Houston fueron homenajeados este sábado con el premio al Mérito Especial que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy.

El galardón que reconoce los logros y la influencia de los artistas más allá de la industria musical, fue uno de los reconocimientos entregados este sábado en una gala previa a la 68º edición de los premios Grammy, que se celebrará este domingo en Los Ángeles.

A esta lista de homenajeados se sumaron Chaka Khan, Fela Kuti, también distinguidos con el premio al Mérito Especial, mientras que Bernie Taupin, Eddie Palmieri y Sylvia Rhone fueron reconocidos con el galardón del Consejo Directivo; y John Chowning, por su parte, recibió el Grammy Técnico.

El guitarrista mexicano, figura clave del rock, fusionó varios estilos como blues y ritmos latinos con su banda Santana, con la que se dio a conocer en 1966. Es autor de clásicos como ‘Oye Como Va’ y ‘Black Magic Woman’.

Por su parte, Cher, conocida como “la diosa del pop”, ha marcado seis décadas de cultura pop con éxitos como ‘Believe’, mientras que a Chacka Khan, apodada “reina del funk”, dejó clásicos como ‘I’m Every Woman’.

A Paul Simon se le atribuye la innovación de sonidos latinoamericanos y africanos en discos como ‘Graceland’ y a Fela Kuti la creación del afrobeat, un género que mezcla ritmos africanos, jazz y funk.

El reconocimiento a Houston llega de manera póstuma, tras su fallecimiento en 2012, para honrar su profundo y duradero impacto y su inigualable talento musical como una de las voces más influyentes de la música moderna. Batió récords de ventas con canciones como ‘I Will Always Love You’.

Los Grammy 2026 se celebrarán el domingo 1 de febrero en el Crypto.com Arena de Los Ángeles. Se transmitirán en vivo por CBS Television Network y en directo y bajo demanda por Paramount+.