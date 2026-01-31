Grammy 2026: Santana, Cher y Whitney Houston, entre los homenajeados al Mérito Especial

Escuchar
Por Agencia EFE

El mítico guitarrista mexicano Carlos Santana, y los músicos estadounidenses Cher, Paul Simon o Whitney Houston fueron homenajeados este sábado con el premio al Mérito Especial que otorga la Academia de la Grabación de los Grammy.

