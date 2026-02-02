Steven Spielberg en los Grammy 2026: gana su primer Grammy y completa el histórico EGOT

Escuchar
Steven Spielberg recibe su primer Grammy en la edición 2026 por el documental “Music by John Williams”, reconocimiento que le permitió completar el histórico estatus EGOT en la industria del entretenimiento.

Por Redacción EC

Steven Spielberg, el célebre cineasta estadounidense, agregó un nuevo logro a su extensa carrera: este domingo recibió su primer Grammy en la categoría de Mejor película musical por el documental “Music by John Williams”. La obra, producida por Spielberg y dirigida por Laurent Bouzereau, repasa la vida y la trayectoria del compositor John Williams, autor de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine.

