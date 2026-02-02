Steven Spielberg en los Grammy 2026: gana su primer Grammy y completa el histórico EGOT

Steven Spielberg, el célebre cineasta estadounidense, agregó un nuevo logro a su extensa carrera: este domingo recibió su primer Grammy en la categoría de Mejor película musical por el documental “Music by John Williams”. La obra, producida por Spielberg y dirigida por Laurent Bouzereau, repasa la vida y la trayectoria del compositor John Williams, autor de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine.

LEE MÁS: Billie Eilish recibe su premio a Mejor canción y lanza potente mensaje contra ICE

Con este galardón, Spielberg completa un hito que muy pocos artistas alcanzan: formar parte del club EGOT, el grupo exclusivo de talentos que han obtenido los cuatro premios más importantes del espectáculo —Emmy, Grammy, Oscar y Tony—. El reconocimiento no solo confirma la versatilidad del director, sino también su influencia sostenida en distintos ámbitos de la cultura y el entretenimiento mundial.

La obtención del Grammy subraya, además, la relación histórica entre Spielberg y Williams, vigente desde 1974. Juntos han definido el sonido de películas que forman parte del imaginario colectivo, como “Tiburón”, “E.T.”, “La lista de Schindler” e “Indiana Jones”. El documental muestra cómo la música de Williams ha trascendido generaciones y cómo Spielberg reconoce en ella un aporte decisivo a la cultura y la música contemporáneas.

Steven Spielberg ganó sus primeros premios Óscar en 1994 por la película La lista de Schindler (Schindler's List). (Foto: Difusión)

El mejor en todo

La carrera de Steven Spielberg se ha construido como un recorrido transversal por las grandes industrias del entretenimiento, siempre con el cine como punto de partida. Su consagración ante la Academia llegó en 1994, cuando “La lista de Schindler” no solo se llevó el Oscar a mejor película, sino que también le otorgó el premio a mejor dirección, sellando su ingreso definitivo al canon de los grandes cineastas contemporáneos.

El reconocimiento se repitió cinco años después. En 1999, Spielberg volvió a subir al escenario para recibir el Oscar a mejor dirección por “Salvar al soldado Ryan”, una película que redefinió el cine bélico y confirmó su capacidad para narrar historias de guerra desde una perspectiva íntima y humana, lejos del espectáculo vacío y cerca de la memoria histórica.

Steven Spielberg fue reconocido con un Emmy como productor de la aclamada miniserie “Band of Brothers”, que ganó el premio a Mejor Miniserie en los Emmy de 2002. (Foto: Difusión)

Su influencia se extendió con naturalidad a la televisión, un terreno donde Spielberg también dejó huella como productor. Allí fue distinguido con varios premios Emmy gracias a proyectos de alto impacto como “Band of Brothers” y “The Pacific”, miniseries que elevaron el estándar de la ficción histórica, así como propuestas más lúdicas como “Animaniacs”, demostrando una versatilidad poco común entre los grandes nombres del cine.

El último tramo de este recorrido lo llevó a Broadway y, más recientemente, a la música. En 2022 obtuvo el Tony Award como productor de “A Strange Loop”, ganador a Mejor Musical, ampliando su presencia en el teatro. Con el Grammy 2026 por el documental “Music by John Williams”, Spielberg completó el círculo, consiguiendo, con premios en mano, tener la certeza de una carrera excepcional.