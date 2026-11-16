Raye y Rosalía se perfilan como las grandes protagonistas de la 69.ª edición de los Grammy, que se celebrará el 7 de febrero en Los Ángeles. (Fotos: AFP)
Raye y Rosalía se perfilan como las grandes protagonistas de la 69.ª edición de los Grammy, que se celebrará el 7 de febrero en Los Ángeles. (Fotos: AFP)
Por Redacción EC

La carrera por los Grammy 2027 ya comenzó y tiene a dos grandes protagonistas: la británica Raye y la española Rosalía, quienes lideran las nominaciones con 11 y 9 candidaturas, respectivamente. Ambas se perfilan como las principales favoritas de una edición que reúne a figuras consagradas y nuevas voces de la industria musical.

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