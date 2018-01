El cantante pop británico Ed Sheeran, autor del éxito "Shape of You", obtuvo dos Grammy este domingo en Nueva York, aunque no estuvo presente en las principales categorías de la premiación de la industria estadounidense de la música.

Ed Sheeran, de 26 años, obtuvo el Grammy al mejor álbum pop vocal por "Divide", superando a Lady Gaga, Coldplay y Kesha.

También se alzó con el trofeo a la mejor interpretación pop como solista por "Shape of You", uno de los éxitos de este álbum de gran suceso comercial, con "Castle on the Hill" o "Perfect", delante, otra vez, de Lady Gaga y Kesha.

Sheeran estaba entre los favoritos antes de las nominaciones para estos Grammy. Pero finalmente fue marginado de las principales categorías, en beneficio de cantantes de hip-hop, que dominaron las nominaciones para "álbum del año", "canción del año" y "grabación del año".

Ed Sheeran no estuvo presente el domingo en la ceremonia neoyorquina.