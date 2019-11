Vicente y Alejandro Fernández cantaron junto a Álex, el hijo de este último,durante la edición 20 de los Grammy Latino que se celebra este jueves en el MGM Grand Garden Arena de Las Vegas (EE.UU.).

El primero en salir al escenario fue Álex, quien interpretó el tema “Te amaré”. Alejandro, su padre, apareció segundos después para cantar “Caballero". Vicente, el mayor de los tres, fue el último el subir a la tarima y cantar junto a su nieto y su hijo el clásico “Volver, volver”.

El público asistente a los Grammy Latino se puso de pie y tras gritar “Otra, otra”, Vicente tomo la palabra: “Quiero agradecerle a Dios, a todo mi público que siento como mi familia, a toda la gente que ha hecho de este hombre el hijo de muchos pueblos que tanto quiero. Los tengo aquí hasta el día en que me sepulten”.

Cabe destacar que esta es la primera vez que Vicente Fernández vuelve a cantar después que anunciara, hace tres años, su retiro de los escenarios.

La gala musical abrió con un homenaje a artistas fallecidos como Celia Cruz, Gustavo Cerati, Juan Gabriel, entre otros, en la voz de cantantes como Carlos Rivera, Fito Páez, Olga Tañón, Draco Rosa.

Ricky Martin, Roselyn Sánchez y Paz Vega son los presentadores de esta ceremonia organizada por la Academia Latina de la Grabación.

El Grammy Latino celebró este jueves sus 20 años entre el recuerdo de temas como “La vida es un carnaval” y “Querida”, y el mensaje de protesta contra un Chile que “tortura, mata y viola” que Mon Lafarte se escribió en sus pechos.

La gala comenzó con un homenaje a leyendas de la música latina como Celia Cruz, Juan Gabriel, Joan Sebastian y Soda Stereo.

El primer ganador de la noche fue Juan Luis Guerra, que ganó con “Literal” el premio a mejor álbum contemporáneo/fusión tropical, que le siguió a otro que ganó en la ceremonia previa en la que se entregan la mayor cantidad de categorías.

Andrés Calamaro sumó también dos gramófonos... u “orejas”, como los llamó el argentino en una referencia taurina, mientras que la española Rosalía se impuso en tres categorías.

Lafarte, que ganó como mejor álbum de música alternativa, llegó a la alfombra roja de la gala y destapó sus senos con el mensaje "En Chile torturan, violan y matan" en letras negras y mayúsculas.

“Chile me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena que te aprisiona hasta el centro, Chile afuera, Chile adentro, Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha hasta que se haga justicia”, leyó una décima que le dio otra cantora chilena.

El también chileno Beto Cuevas saludó el gesto de su compatriota, asegurando que “el pueblo chileno despertó, explotó”, aunque lamentó “el nivel de violencia".

”Espero que eso pare pronto, pero sí creo que las autoridades y el gobierno entiendan que esta desigualdad tiene que acabar".A lo largo de la jornada del Grammy Latino, hubo también mensajes de protesta contra los gobiernos de Venezuela y Nicaragua, por parte de Luis Enrique y C4 Trío, y en referencia a toda la región en la voz del puertorriqueño Residente, que al ganar con “Banana Papaya” en la categoría video versión corta, dedicó su premio a “toda la gente que se está manifestando en Latinoamérica”."No podemos permitir que los gobiernos nos sigan cogiendo de pendejos", zanjó.

- "Se está olvidando la esencia" -

Bad Bunny se llevó el premio a mejor álbum del género urbano, en medio de los gritos de protesta de algunos de sus colegas que se consideraron discriminados en las nominaciones.

Al recibir su premio, tomando un té, fijó posición sobre la polémica. “Hay personas que les cuesta todavía aceptar que el reguetón es un género establecido que lleva más de dos décadas”, dijo a periodistas. “A la misma vez le digo a muchos colegas que se han vuelto un poco monótonos, se ha perdido la pasión, se está haciendo música por generar números, views (vistas en redes sociales) y se está olvidando la esencia”.

Y la gala tuvo reguetón: Sech con Darrel y Ozuna se presentaron antes en el evento, mientras que Farruko con Alicia Keys, Miguel y Pedro Capó hicieron un medley de “Show Me Love” y “Calma”.Juanes, la Persona del Año, cantó sus mejores éxitos, mientras que su compatriota Fonseca le cantó a Camilo Sexto.