Mon Faferte mostró los pechos durante su paso por la alfombra roja de los Premios Latin Grammy 2019, como protesta a la crisis política que se vive en Chile, su país natal. La cantante se presentó ante los fotógrafos de los medios de comunicación con su torso denudo y este mensaje pintado en su cuerpo: “En Chile torturan, violan y matan”.

Laferte vestía además un pañuelo verde en el cuello, que es un símbolo de la lucha feminista en su país. La cantante ha mostrado en numerosas ocasiones su apoyo a las multitudinarias manifestaciones que en las últimas semanas se han dado en Chile en contra del modelo neoliberal y la desigualdad.

► Protestas en Chile: así suena “El derecho de vivir en paz”, de Víctor Jara, en las voces de Mon Laferte, Francisca Valenzuela y otros artistas chilenos

► Chile: Mon Laferte protestó en México contra Sebastián Piñera

Antes de presentarse en la alfombra roja, Laferte ganó en la pregala de los Latin Grammy la distinción al Mejor álbum de música alternativa por “Norma” y aprovechó su discurso sobre el escenario para pedir justicia para Chile y reivindicar la lucha de los jóvenes en este país.

“Esto es para Chile”, dijo."Y quiero leer una décima que me pidió una compañera cantora chilena que es La Chinganera a raíz de lo que está pasando en mi país que es Chile", añadió la artista.

“Chile, me dueles por dentro, me sangras por cada vena, me pesa cada cadena, que te aprisiona hasta el centro. Chile afuera, Chile adentro. Chile al son de la injusticia, la bota de la milicia, la bala del que no escucha. No detendrán nuestra lucha, hasta que se haga justicia”, recitó.

Mon Laferte obtuvo hoy su distinción en la pregala de los Latin Grammy, una ceremonia no televisada y en donde se entregan cada año la gran mayoría de los galardones de los premios de la Academia Latina de la Grabación.Esta pregala tiene lugar en Las Vegas (EE.UU.) justo antes de la gran ceremonia de los Latin Grammy, en la que se reparten solo unos premios, pero que son los más mediáticos, y que sí es televisada y cuenta además con las actuaciones de grandes estrellas de la música latina. EFE

Durante su discurso de agradecimiento, y como era de esperarse, Mon Laferte se refirió a los problemas sociales que atraviesa el pueblo chileno frente a la crisis política y social del actual gobierno.

La intérprete de “Tu falta de querer” leyó una sentida carta en la que destacaron frases como “Chile me dueles por dentro, Chile al son de la injusticia”.

Además, culminó diciendo: “La bala del que no escucha no detendrá nuestra lucha, hasta que se haga justicia”.

Álex Anwandter, cantautor, músico, productor y realizador chileno, también se hizo presente en los Latin Grammy 2019 y así como su compatriota Mon Laferte denunció la violación de derechos humanos en Chile.