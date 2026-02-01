Premios Grammy 2026: “Debí tirar más fotos” de Bad Bunny se lleva el premio al Álbum del Año

Este domingo 1 de febrero de 2026, durante la 68.° edición de los Premios Grammy, se anunció que el codiciado premio a Álbum del Año pertenece a Bad Bunny con “Debí tirar más fotos”.

Es la primera vez que un trabajo totalmente en español triunfa en esta categoría, la más importante de la noche.

La victoria representa un hito sin precedentes para Bad Bunny, quien se enfrentaba a una lista de nominados donde ninguno de los integrantes había ganado previamente en esta categoría reina.

El anuncio marcó el clímax de una ceremonia que celebró la transformación y profundidad creativa de los lanzamientos más impactantes del último año.

¿Quiénes fueron los nominados al Grammy 2026 al Álbum del Año?

Para la competencia de este año diversos artistas de talla internacional se disputaron el premio al Álbum del Año. La terna estuvo conformada por estrellas como:

Bad Bunny – " DeBÍ TiRAR MáS FOToS"

– " Justin Bieber – " SWAG"

– " Sabrina Carpenter – " Man’s Best Friend"

– " Clipse (Pusha T & Malice) – " Let God Sort Em Out"

– " Lady Gaga – " MAYHEM"

– " Kendrick Lamar – " GNX"

– " Leon Thomas – " MUTT"

– " Tyler, The Creator – "CHROMAKOPIA"

¿Quién ganó el Álbum del Año en 2025?

Cabe mencionar que, el año pasado, la gloria fue para Beyoncé con su aclamado proyecto "Cowboy Carter”.

Aquella victoria fue el resultado de un trabajo monumental que incluyó a productores como Terius “The-Dream” Gesteelde-Diamant y Dave Hamelin, imponiéndose a Taylor Swift, Billie Eilish y Chappell Roan.

Grammy 2026: Director de la Academia sostiene que la música es una “medicina” para Estados Unidos

El presidente y director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., destacó el rol social fundamental que cumple la música en el contexto actual.

Ante la tensa situación social en Estados Unidos y las recientes movilizaciones, Mason subrayó que los artistas son, ante todo, comunicadores de la realidad.

“Vas a escuchar y sentir lo que está pasando en el mundo a través de la música”, comentó Mason a CNN.

Para el directivo, la ceremonia presentada por Trevor Noah no es solo un espectáculo de premios, sino una herramienta de unidad.

“Creo que la música y la comunidad musical serán utilizadas como una herramienta, como medicina, para unir a las personas”, sostuvo.