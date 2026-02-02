Grammy 2026: los artistas con más premios en la historia de la Academia

Los Grammy han construido su propio panteón de nombres recurrentes. Artistas, compositores y productores que, a lo largo de décadas, acumularon premios y consolidaron una relación privilegiada con la Academia.

Desde su fundación en 1959, los premios Grammy no solo han celebrado discos o canciones del año, sino que han ido trazando una jerarquía interna: la de aquellos artistas que, edición tras edición, se convirtieron en sinónimo de excelencia para la Academia.

Ese historial revela una tendencia clara. Más allá de modas o éxitos pasajeros, los Grammy han favorecido trayectorias largas, consistentes y, muchas veces, ligadas a la innovación técnica, la música académica o el peso autoral. Solo después aparece el contraste con los ídolos masivos.

Amados por la Academia

Beyoncé

Premios: 35 | Nominaciones: 99

Cantante, compositora y productora, Beyoncé es la artista más premiada en la historia de los Grammy. Desde “Dangerously in Love” hasta “Renaissance”, su obra ha combinado innovación sonora, excelencia vocal y discurso cultural, consolidándola como una figura central del pop contemporáneo.

Georg Solti

Premios: 31 | Nominaciones: 74

Director de orquesta húngaro-británico, Solti es una leyenda de la música clásica. Su trabajo con la Ópera de Chicago y sus grabaciones de Wagner y Mahler lo convirtieron en uno de los nombres más reconocidos —y premiados— en la historia del género.

Chick Corea

Premios: 29 | Nominaciones: 77

Pianista y compositor clave del jazz moderno, Chick Corea destacó por su versatilidad entre el jazz fusión, el latin jazz y la música experimental. Proyectos como “Return to Forever” explican su fuerte vínculo con la Academia a lo largo de décadas.

Quincy Jones

Premios: 28 | Nominaciones: 80

Productor, arreglista y compositor, Quincy Jones es una figura transversal de la música popular del siglo XX. Desde Michael Jackson (“Thriller”) hasta bandas sonoras y jazz, su influencia técnica y artística lo convirtió en un nombre recurrente en los Grammy.

John Williams

Premios: 27 | Nominaciones: 77

Compositor de algunas de las bandas sonoras más icónicas del cine, John Williams ha sido premiado por su trabajo en sagas como “Star Wars”, “Indiana Jones” y “Harry Potter”, consolidando el peso de la música orquestal en los Grammy.

Kendrick Lamar

Premios: 27 | Nominaciones: 66

Rapero y compositor, Kendrick Lamar es el artista de hip hop más premiado por la Academia. Discos como “good kid, m.A.A.d city”, “To Pimp a Butterfly” y “DAMN”. redefinieron el rap contemporáneo desde una mirada política y autoral.

Alison Krauss

Premios: 27 | Nominaciones: 46

Cantante y violinista asociada al bluegrass y al country, Alison Krauss ha sido premiada por su impecable técnica vocal y su labor como difusora de la música tradicional estadounidense, tanto en solitario como junto a Union Station.

Pierre Boulez

Premios: 26 | Nominaciones: 67

Director y compositor francés, Boulez fue una figura clave de la música contemporánea y experimental. Su trabajo como intérprete de obras del siglo XX y su rigor académico lo convirtieron en un habitual del reconocimiento institucional.

Jay-Z

Premios: 25 | Nominaciones: 89

Rapero y empresario, Jay-Z ha sido premiado tanto por su obra musical como por colaboraciones clave dentro del hip hop. Discos como “The Blueprint” y “4:44″ consolidaron su estatus como figura central del género.

Stevie Wonder

Premios: 25 | Nominaciones: 75

Cantante, compositor y multiinstrumentista, Stevie Wonder es una de las grandes leyendas de la música popular. Álbumes como “Songs in the Key of Life” y “Innervisions” explican su impacto artístico y su estrecha relación con la Academia.

Vladimir Horowitz

Premios: 25 | Nominaciones: 45

Pianista clásico de virtuosismo excepcional, Horowitz fue celebrado por sus interpretaciones de Chopin, Rachmaninov y Liszt. Sus grabaciones en vivo y su técnica incomparable le aseguraron un lugar privilegiado en los Grammy.

David Frost

Premios: 25 | Nominaciones: 37

Productor televisivo británico, Frost es una figura singular en esta lista. Sus premios están ligados a grabaciones habladas y producciones documentales, especialmente por entrevistas históricas que marcaron época en el ámbito audiovisual.

Kanye West

Premios: 24 | Nominaciones: 76

Productor y rapero influyente, Kanye West transformó el sonido del hip hop con discos como “The College Dropout" y “My Beautiful Dark Twisted Fantasy", siendo premiado especialmente por su innovación en producción y composición.

Serban Ghenea

Premios: 24 | Nominaciones: 56

Ingeniero de mezcla rumano-estadounidense, Ghenea es una figura clave detrás del sonido del pop contemporáneo. Ha trabajado con artistas como Taylor Swift, The Weeknd y Dua Lipa, acumulando premios desde el rol técnico.

Vince Gill

Premios: 22 | Nominaciones: 48

Cantante, compositor y guitarrista estadounidense, Vince Gill es una figura clave del country contemporáneo. Su carrera solista y su trabajo con la banda Eagles le han valido el reconocimiento de la Academia

U2

Premios: 22 | Nominaciones: 46

Banda irlandesa de rock, U2 fue una de las agrupaciones más reconocidas por la Academia durante las décadas de 1980 y 1990. Álbumes como “The Joshua Tree” y “Achtung Baby” marcaron su era dorada en los Grammy.

Amados por el público

Taylor Swift

Premios: 14 | Nominaciones: 58

Cantautora estadounidense y una de las figuras más influyentes del pop del siglo XXI. Álbumes como “Fearless”, “1989″ y “Midnights” marcaron distintas etapas de su carrera. Aunque suma 14 Grammys, su impacto cultural y comercial supera ampliamente su palmarés.

Bad Bunny

Premios: 6 | Nominaciones: 16

Artista puertorriqueño clave del auge global del reguetón y el trap latino. Discos como “YHLQMDLG” y “Un verano sin ti” rompieron récords de streaming. Su presencia en los Grammy ha sido constante, aunque sus premios no reflejan del todo su peso generacional.

Bruno Mars

Premios: 16 | Nominaciones: 36

Cantante y performer estadounidense con una carrera marcada por el soul, el funk y el pop. Álbumes como “24K Magic” y “An Evening with Silk Sonic” lo posicionaron como favorito del público y de la Academia, con una relación más equilibrada entre éxito y premios.

Billie Eilish

Premios: 10 | Nominaciones: 34

Cantautora estadounidense surgida del pop alternativo, Billie Eilish irrumpió con “When We All Fall Asleep”, “Where Do We Go?”. Su estética minimalista y enfoque generacional le valieron Grammys tempranos, aunque su popularidad creció más rápido que su historial de premios.

The Weeknd

Premios: 4 | Nominaciones: 14

Cantante canadiense de R&B y pop contemporáneo. Álbumes como “Beauty Behind the Madness” y “After Hours” definieron una era sonora. Pese a su impacto global, su relación con los Grammy ha sido irregular y marcada por controversias.

Ed Sheeran

Premios: 4 | Nominaciones: 17

Cantautor británico especializado en pop melódico y baladas acústicas. Discos como “÷ (Divide)” lo convirtieron en uno de los artistas más vendidos del mundo. Su éxito comercial contrasta con un número moderado de premios Grammy.

Rihanna

Premios: 9 | Nominaciones: 34

Cantante y empresaria barbadense, Rihanna dominó el pop global durante más de una década. Álbumes como “Good Girl Gone Bad” y “Anti” marcaron tendencias. Aunque suma nueve Grammys, su influencia cultural trasciende ampliamente la premiación.

Justin Bieber

Premios: 2 | Nominaciones: 27

Cantante canadiense que pasó del pop adolescente a un sonido más maduro en discos como “Purpose” y “Justice”. A pesar de sus múltiples nominaciones y enorme base de seguidores, su número de premios Grammy es relativamente bajo.

Miley Cyrus

Premios: 3 | Nominaciones: 10

Cantante estadounidense que ha transitado por el pop, el rock y el country. Tras su etapa Disney, redefinió su carrera con discos como “Plastic Hearts”. Su reconocimiento crítico ha sido intermitente frente a su notoriedad pública.

Shakira

Premios: 4 | Nominaciones: 7

Cantautora colombiana de proyección internacional. Desde “¿Dónde están los ladrones?” hasta “Servicio de lavandería”, su carrera fusionó pop, rock y ritmos latinos. Su impacto global supera ampliamente su relativamente reducido número de Grammys.

Dua Lipa

Premios: 3 | Nominaciones: 10

Cantante británica que revitalizó el pop bailable con “Future Nostalgia”. Aunque ha sido premiada, su estatus como figura central del pop actual se ha construido más desde el público y la industria que desde el historial de premios.

Doja Cat

Premios: 1 | Nominaciones: 19

Artista estadounidense que combina rap, pop y R&B con una fuerte identidad visual. Canciones virales y discos como “Planet Her” consolidaron su popularidad, aunque la Academia ha sido más cauta en premiarla.

Karol G

Premios: 1 | Nominaciones: 3

Cantante colombiana y una de las figuras más importantes del reguetón actual. Álbumes como “Mañana será bonito” marcaron un hito para el pop urbano femenino, con un reconocimiento del público que aún supera su palmarés Grammy.