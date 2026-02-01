Grammys 2026: “Luther” de Kendrick Lamar con SZA se llevó el premio a la Grabación del Año

Este domingo, “Luther” de Kendrick Lamar con SZA se llevó el premio a la Grabación del Año, en los Premios Grammys 2026 galardón que reconoce la excelencia en el proceso de producción, mezcla e ingeniería, imponiéndose a una serie de importantes nominados.

“No soy bueno hablando sobre mí mismo, pero me expreso a través de la música. Es un honor estar aquí”, dijo Lamar al recibir la estatuilla.

El músico de 38 años, que el año pasado dominó la ceremonia con su viral “Not Like Us”, llegó al Crypto.com al frente de la ceremonia con nueve nominaciones, en su mayoría por “GNX” y su sencillo “Luther”, que cuenta con la participación de SZA.

La categoría de Grabación del Año enfrentó a fenómenos globales de la talla de Lady Gaga con “Abracadabra”, el esperado regreso de Billie Eilish con “Wildflower” y la sensación viral de Chappell Roan, “The Subway”.

No obstante, la pieza ganadora logró convencer a los miembros de la Academia gracias a su sofisticación técnica y su innegable relevancia cultural durante el último año.

A diferencia del premio a Canción del Año, que honra exclusivamente a los compositores, este triunfo celebra el trabajo conjunto de los artistas, productores e ingenieros detrás del sonido final.

¿Quiénes compitieron por la Grabación del Año en los Grammy 2026?

Esta categoría premia específicamente la excelencia técnica: al artista, productores, ingenieros de grabación, mezcladores y encargados de masterización. Los nominados fueron:

“DtMF” – Bad Bunny

“Manchild” – Sabrina Carpenter

“Anxiety” – Doechii

“WILDFLOWER” – Billie Eilish

“Abracadabra” – Lady Gaga

“luther” – Kendrick Lamar con SZA

“The Subway” – Chappell Roan

“APT.” – ROSÉ & Bruno Mars

¿Quién ganó el Grammy a Grabación del Año en 2025?

El ganador del Grammy a Grabación del Año en la 67.ª edición (2025) fue Kendrick Lamar por su tema “Not Like Us”.

Con este triunfo, Lamar también obtuvo el premio a Canción del Año en la misma noche, consolidándose como uno de los grandes ganadores de la jornada junto a Beyoncé, quien se llevó el galardón a Álbum del Año por 'Cowboy Carter’.

“Not Like Us” – Kendrick Lamar (GANADOR)

“Now and Then” – The Beatles (Nominado)

“TEXAS HOLD ‘EM” – Beyoncé (Nominado)

“Espresso” – Sabrina Carpenter (Nominado)

“360” – Charli xcx (Nominado)

“BIRDS OF A FEATHER” – Billie Eilish (Nominado)

“Good Luck, Babe!” – Chappell Roan (Nominado)

“Fortnight” – Taylor Swift feat. Post Malone (Nominado)

Grammy 2026: Director de la Academia sostiene que la música es una “medicina” para Estados Unidos

El presidente y director ejecutivo de la Academia de la Grabación, Harvey Mason Jr., destacó el rol social fundamental que cumple la música en el contexto actual.

Ante la tensa situación social en Estados Unidos y las recientes movilizaciones, Mason subrayó que los artistas son, ante todo, comunicadores de la realidad.

“Vas a escuchar y sentir lo que está pasando en el mundo a través de la música”, comentó Mason a CNN.

Para el directivo, la ceremonia presentada por Trevor Noah no es solo un espectáculo de premios, sino una herramienta de unidad.

“Creo que la música y la comunidad musical serán utilizadas como una herramienta, como medicina, para unir a las personas”, sostuvo.