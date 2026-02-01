Grammys 2026: “Luther” de Kendrick Lamar con SZA se llevó el premio a la Grabación del Año

Escuchar
El rapero estadounidense Kendrick Lamar durante la 68.a ceremonia anual de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena en Los Ángeles, California, EE. UU., el 1 de febrero de 2026. Foto: EFE/EPA/CHRIS TORRES

Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

Por Redacción EC

Este domingo, “Luther” de Kendrick Lamar con SZA se llevó el premio a la Grabación del Año, en los Premios Grammys 2026 galardón que reconoce la excelencia en el proceso de producción, mezcla e ingeniería, imponiéndose a una serie de importantes nominados.

