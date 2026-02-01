Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo

Durante la 68.° edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero en Los Ángeles, se anunció que Olivia Dean es el ganadora en la prestigiosa categoría de Mejor Artista Nuevo.

El triunfo llega tras un año de ascenso meteórico, donde el impacto en plataformas digitales y la aclamación de la crítica especializada fueron determinantes para que la Academia de la Grabación le otorgara el reconocimiento.

Durante su discurso de aceptación, el artista agradeció a sus seguidores y destacó el arduo camino recorrido para llegar al escenario del Crypto.com Arena.

“Quiero agradecer a todo mi equipo de trabajo y a mi familia. Solo decir que soy hija de inmigrantes y estoy orgullosa”, indicó la británica.

Grammy 2026: ¿Quiénes fueron los 8 nominados a Mejor Artista Nuevo?

Este año, la Academia mantuvo el formato de presentar un segmento especial donde todos los aspirantes actuaron en vivo antes de la premiación. Los nombres que buscaron el gramófono fueron:

Addison Rae: Respaldada por el éxito de su álbum debut " Addison" y los hits “Fame is a Gun” y “Diet Pepsi”.

Respaldada por el éxito de su álbum debut " y los hits “Fame is a Gun” y “Diet Pepsi”. Alex Warren: El fenómeno de redes sociales que conquistó los charts con “Ordinary” y su álbum " You’ll Be Alright, Kid" .

El fenómeno de redes sociales que conquistó los charts con “Ordinary” y su álbum " . Katseye: El grupo femenino conocido por su EP " Beautiful Chaos" y su doble nominación (incluyendo Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo).

El grupo femenino conocido por su EP " y su doble nominación (incluyendo Mejor Interpretación Pop de Dúo/Grupo). Leon Thomas: El veterano productor que brilló con luz propia gracias a su álbum " Mutt” , logrando un total de seis nominaciones en esta edición.

El veterano productor que brilló con luz propia gracias a su álbum " , logrando un total de seis nominaciones en esta edición. Lola Young: La británica que regresó con fuerza tras problemas de salud con su sencillo “Messy”.

La británica que regresó con fuerza tras problemas de salud con su sencillo “Messy”. Olivia Dean: Una de las voces más aclamadas del soul actual con su disco " The Art Of Loving" .

Una de las voces más aclamadas del soul actual con su disco " . Sombr: El productor alternativo que dio el salto al mainstream con el álbum " I Barely Know Her" .

El productor alternativo que dio el salto al mainstream con el álbum " . The Marías: Liderados por María Zardoya, la banda consolidó su estatus tras el éxito de su álbum Submarine.

Grammy 2025: ¿Quién fue el Mejor Artista Nuevo del año pasado?

El triunfo de [Nombre del artista] sigue la estela dejada por Chappell Roan, quien se llevó el galardón en los Grammy 2025.

En aquella ocasión, Roan no solo destacó por su música, sino por un potente discurso político donde exigió a los sellos discográficos un trato justo y “salarios dignos” para los artistas en desarrollo.

La victoria de Roan el año pasado fue un hito tras superar a figuras como Sabrina Carpenter y Benson Boone.

En esta edición 2026, Chappell regresó al escenario del Crypto.com Arena, pero esta vez como una de las estrellas consagradas encargadas de presentar uno de los segmentos de la noche.

Una noche de estrellas: Los conciertos que marcaron los Grammy 2026

Más allá del premio a Mejor Nuevo Artista, la gala fue una exhibición de talento de primer nivel. Lady Gaga fue una de las protagonistas absolutas de la noche, interpretando temas nuevos y clásicos.

Otro momento esperado fue el regreso de Justin Bieber, quien tras cuatro años de ausencia en el escenario de los Grammy, deleitó al público con piezas de su álbum "Swag", siendo su primer show en los premios.

Asimismo, el rap tuvo un lugar privilegiado con la reunión de Clipse (Pusha T y Malice) junto a Pharrell Williams, mientras que el segmento In Memoriam conmovió a los asistentes con tributos a figuras como Ozzy Osbourne, liderados por Post Malone y Slash, y un homenaje al soul a cargo de Ms. Lauryn Hill.

Por otro lado, entre las actuaciones anunciadas estuvo también la de Sabrina Carpenter, quien regresa para interpretar temas de su disco "Man’s Best Friend".