Grammys 2026: Olivia Dean gana el premio a Mejor Artista Nuevo

La cantautora británica Olivia Dean asiste a la alfombra roja de la 68.ª edición de los Premios Grammy en el Crypto.com Arena de Los Ángeles, California, EE. UU., el 1 de febrero de 2026. EFE/EPA/JILL CONNELLY

Por Redacción EC

Durante la 68.° edición de los Premios Grammy, celebrada este domingo 1 de febrero en Los Ángeles, se anunció que Olivia Dean es el ganadora en la prestigiosa categoría de Mejor Artista Nuevo.

