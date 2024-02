La cantante colombiana Greeicy estrenó el quinto capítulo de su álbum “Yeliana”, disco que elaboró para presentar a su alter ego del mismo nombre.

En 2023, Greeicy fortaleció este vínculo al introducir al mundo a Yeliana, su alter ego. Hoy, la artista revela la historia completa de Yeliana con el lanzamiento de su nuevo álbum homónimo.

El nacimiento de Kai, su hijo, marcó un punto de inflexión en la vida de Greeicy, que empezó a percibir el mundo desde una nueva óptica, inspirándose en la fortaleza y sabiduría de las mujeres que pudo conocer.

Yeliana es la protagonista del álbum, es una madre soltera que lucha por alcanzar sus metas. Además enfrenta desafíos como el embarazo no deseado, así como los problemas en sus relaciones amorosas.

Este disco fue presentado por Greeicy el 2023, junto con el estreno de los tres primeros capítulos de su historia, plasmados en los temas “Que Me Quiera”, “Lokita”, “I Try For You” y “Química”. Por ello, Greeicy compartió “De a poco”, cuarto capítulo, y el quinto , compuesto por los sencillos “Tal Vez” y “Vete”.

Greeicy presentará a Yeliana en un espectáculo en el Movistar Arena de Bogotá el 15 de marzo, bajo el concepto de “dos shows, un concierto”.