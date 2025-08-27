¡Impactados! Horas ante de su esperado concierto en Lima, Green Day captó en video su ingreso al Estadio San Marcos, quedando sorprendidos por el panorama que se veía fuera del recinto, donde tocarían más tarde ante miles de fans.

Desde su vehículo de lunas polarizadas, el grupo observaba a cientos de ambulantes, revendedores de entradas y un gran contingente de policías, así como agentes del Serenazgo en las afueras del estadio, todos luchando por mantener el orden.

Una de las personas que iba dentro de la movilidad, incluso, quedó asombrada por la cantidad de puestos de comida. “Salchipapa”, se escucha decir en el video, mismo que hasta el momento ya tiene más de seis mil ‘me gusta’'.

También grabaron la intensa congestión vehicular de la zona, donde una mototaxi y decenas de autos avanzaban con gran lentitud en las inmediaciones de la puerta 1 de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Green Day sse presentará este miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos. (Foto: Redes sociales)

Por su parte, los fanáticos no dudaron en ironizar el momento. "Me dieron ambulantes. Me dieron sombrillas de helados. Me dieron mototaxis. Me dieron tráfico. Me dieron Serenazgo. Me dieron revendedores. Perú es clave", comentó un usuario.

Previamente, el martes 26 de agosto, Billie Joe Armstrong, vocalista y líder de la banda, también fue captado paseando en las calles del Centro Histórico de Lima, donde visitó el Museo de Catacumbas de la Basílica y Convento de San Francisco de Assis.

Asimismo, también fue captado tocando una zampoña ante un grupo fanáticos que lo abordaron cuando caminaba por el Jr. Lampa. En ese momento, el cantante firmó autógrafos y se tomó fotos con sus seguidores.

El grupo de punk-rock vuelve a Perú después de siete años y se presenta este 27 de agosto en el Estadio San Marcos, desde las 9 p.m. La banda llega con su gira ‘Saviors’, que lleva el mismo nombre de su más reciente álbum.

Billie Joe Armstrong en el Centro de Lima | Foto: Mario Zapata