Green Day llegó a Perú para su esperado concierto del miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos. Apenas llegó a Lima, Billie Joe Armstrong se mostró emocionado al reencontrarse con sus seguidores, a quienes saludó con sus brazos levantados, mientras sus agentes de seguridad lo rodeaban.

A tan solo un día del esperado concierto, la productora Move Concerts confirmó que Green Day está a poco de lograr el sold out, quedando solo disponible el 10% de las entradas en Campo B, a través de Ticketmaster.

A continuación, los horarios establecidos para el concierto de Green Day

3 p.m. Apertura de boletería Ticketmaster (Av. Amezaga)

5 p.m. Apertura de puertas

Apertura de puertas 7 p.m. Bad Nerves

Bad Nerves 8:30 p.m. Concierto de Green Day

Green Day ya está en Lima para su concierto del 27 de agosto en el Estadio San Marcos. (Foto: Instagram)

Con más de 75 millones de discos vendidos, cinco premios Grammy, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood y un legado que incluye himnos como “Basket Case” y “American Idiot”, Green Day vuelve al Perú en el mejor momento de su carrera, presentando su más reciente álbum Saviors (2024).

La noche contará también con la participación de Bad Nerves, la explosiva banda inglesa apadrinada por Billie Joe Armstrong.

La producción del concierto también hizo algunas recomendaciones:

No habrá estacionamiento en el Estadio, por lo que se sugiere asistir en transporte público.

Solo se permitirá el ingreso con cámaras de bolsillo y celulares con cámara.

No se podrá ingresar con bebidas, alimentos ni objetos contundentes.

El concierto de Green Day se realizará este miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos. La antesala musical estará a cargo de Bad Nerves, que saldrá al escenario a partir de las 7 p.m.