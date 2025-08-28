Green Day volvió a Lima luego de casi una década y, durante un show de casi dos horas, logró cautivar al público peruana con temas icónicos, así como la interpretación de canciones que no suelen estar en su set list. Esta vez, la banda estadounidense sorprendió a todos al tocar “Redundant”.

La banda peruana, liderada por Billie Joe Armstrong, celebró su tercera visita a Perú, tras sus recordados conciertos en 2010 y 2017. En esta oportunidad, trajo más de una sorpresa.

La noche empezó con toda la emoción de “American Idiot” y “Holiday”; sin embargo, la gran sorpresa de la noche fue en la sexta canción, cuando Green Day decidió volver a interpretar en vivo “Redundant”.

Green Day playing Redundant (first full performance since 2001) in Lima, Perù 🇵🇪 #greenday pic.twitter.com/Bs136EbjQq — Green Day Italy (@GreenDayItaly_) August 28, 2025

Y es que este tema, lanzado en 1997 como parte del álbum “Nimrod”, marca la primera interpretación en vivo del mismo sobre un escenario en más de 20 años.

Green Day sube a fan al escenario

En otro momento memorable de la noche, Green Day subió a una fanática del público para que cantaran juntos un fragmento de su éxito “Know Your Enemy”.

“Ok, vamos, sube ahora mismo”, le dijo, y la joven, visiblemente emocionada, subió al escenario, donde fue recibida por un cálido abrazo del cantante antes de tomar el micrófono y cantar el tema con toda su energía.

Green Day se presentó el miércoles 27 de agosto en el Estadio San Marcos como parte de su gira ‘Saviors’, mismo nombre de su más reciente álbum lanzado en 2024. La última visita de la banda a Lima fue en 2017.