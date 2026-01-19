Green Day se presentará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX

Escuchar
Por Redacción EC

La NFL anunció este domingo que la banda Green Day, elegida para el Salón de la Fama del Rock and Roll, participará en la ceremonia de apertura del Super Bowl LX que se jugará el 8 de febrero.

