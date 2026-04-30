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Grupo 5 anuncia gira especial en la región sur del Perú luego de un año de ausencia. (Foto: Difusión)
Grupo 5 anuncia gira especial en la región sur del Perú luego de un año de ausencia. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Grupo 5 anunció oficialmente su esperada “Gira sur 2026”, un recorrido que llevará su música a diversas ciudades del sur del Perú. Con este anuncio, la agrupación liderada por Christian Yaipén reafirma su conexión con el público y su posicionamiento como los favoritos a nivel nacional.

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