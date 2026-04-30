El Grupo 5 anunció oficialmente su esperada “Gira sur 2026”, un recorrido que llevará su música a diversas ciudades del sur del Perú. Con este anuncio, la agrupación liderada por Christian Yaipén reafirma su conexión con el público y su posicionamiento como los favoritos a nivel nacional.

Tras un año de ausencia en esta parte del país, el llamado “Grupo de oro del Perú” regresa con un espectáculo de nivel internacional. La gira incluirá presentaciones en ciudades clave como Tacna, Moquegua, Ilo, Punta de Bombón, Camaná, Puno y Cusco.

“Extrañamos tocar en el sur, vamos a regresar luego de un año y ya queremos ver a nuestros fans y disfrutar su lindo público”, señalaron los integrantes de Grupo 5 a través de un comunicado, donde destacaron su felicidad por reencontrarse con sus seguidores.

El calendario oficial inicia el 30 de abril en Los Jarrones 2 de Tacna y continuará el 1 de mayo en Moquegua, el 2 de mayo en Ilo y el 3 de mayo en Punta de Bombón. Luego, la gira seguirá el 8 de mayo en Camaná y el 9 de mayo en Puno, consolidando un recorrido por puntos estratégicos del sur peruano.

Uno de los momentos más esperados será la presentación del 24 de julio en Cusco, considerada una parada especial dentro de la gira. Este concierto promete reunir a miles de fanáticos en una noche cargada de ritmo, nostalgia y celebración.

El video musical de la canción "Cómo se olvida" se estrenará próximamente. ( Foto: Difusión)

De esta manera, el Grupo 5 fortalece su conexión con diversas regiones del país y se prepara para llevar lo mejor de su repertorio con temas como “Motor y motivo”, “Eres mi bien”, “Apostemos que me caso”, “El teléfono” y más.

Las entradas para todas las fechas de la “Gira sur 2026”, liderada por el Grupo 5, ya se encuentran disponibles a través de la plataforma Teleticket con precios especiales para los fans de la orquesta de Monsefú.