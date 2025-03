El vocalista del Grupo 5, Christian Yaipén, denunció que su orquesta es víctima de extorsiones desde hace dos años y que, a raíz de las amenazas, han tenido que reforzar su seguridad con escoltas armadas.

“Hace dos años nos están extorsionando, atacaron nuestra casa en Los Olivos, nos metieron balazos, nos dejaron una granada y ahí quedó, no hay respuesta, no ha habido investigación” , dijo a la prensa.

El músico reveló que la violencia contra los artistas ha escalado al punto de que las agrupaciones de cumbia operan bajo estrictas medidas de seguridad.

“Todas las orquestas van con escoltas, con ametralladoras, con armamento largo para defenderse. Eso no debería pasar”, lamentó.

Grupo 5 realiza conciertos bajo resguardo de francotiradores

Yaipén también confirmó que el Grupo 5 ha tenido que extremar sus precauciones en cada presentación. “Hemos llegado a tocar hasta con francotiradores arriba de los andamios. Esa cosa es vergonzosa”, aseguró.

El cantante hizo un llamado a las autoridades para que tomen medidas urgentes contra el crimen organizado.

“Ahora en el Perú no sabemos si regresaremos vivos a nuestras casas. Las autoridades deben actuar rápido, no con medidas populistas que no sirven”, enfatizó durante el velorio de Paul Flores, vocalista de Armonía 10, quien fue asesinado en un presunto acto delictivo, en el bus de su grupo, cuando salía de un concierto.