Grupo 5 y la estrategia con la que persigue el sueño de la internacionalización

Cuando era estudiante de Berklee en Boston (EE.UU.), Christian Yaipén, el más joven integrante de la familia detrás del Grupo 5, recibió la invitación para grabar un video en el canal oficial de YouTube de la escuela. El cantante decidió hacerle un tributo a la cumbia interpretando con sus compañeros de clases dos temas populares del repertorio de la orquesta peruana: "Propiedad privada" y "Pagarás". El video es actualmente uno de los más vistos en la página oficial de la institución académica, y en sus comentarios la voz es unánime: "Qué bien puede sonar una cumbia cuando es bien grabada".

De un tiempo a esta parte, el Grupo 5 se ha preocupado precisamente por mantener ese nivel de detalle. El concierto que ofrecieron en el Gran Rex de Argentina por sus 45 años de trayectoria o el show en tributo a Elmer Yaipén, el fundador del grupo, muestran un cuidado que los diferencia de otros show de cumbia en el país. Y es que la orquesta ahora apunta a ganar nuevas audiencias y a tentar la tan deseada internacionalización. Concretar el sueño no es fácil, pero la estrategia ya ha sido puesta en marcha. Así nos lo cuenta Christian Yaipén:

¿Qué quiere mostrar ahora el Grupo 5?

Que hacemos música buena, con mucho amor y que puede ser aceptada en una talla internacional. A nuestros shows ya no viajan solo los músicos, viaja el mánager y un staff bien grande que cuida todo aspecto. Para nuestro concierto en el Gran Rex, por ejemplo, llevamos hasta director de cámaras. Brindamos lo que hoy en día el público te exige en un estándar internacional. Y nosotros la valla la ponemos cada vez más alta y apuntamos a seguir creciendo.

Tienen lanzamientos importantes en los próximos días.

Por primera vez estamos grabado videos con bastante tiempo de anticipación, porque por lo general en la cumbia grabamos y lanzamos. Y ahora hemos grabado hace como un mes el video de "Una noche contigo", un tema con Alberto Barros que saldrá este 31 de mayo. El video lo hicimos con cámaras red profesionales de cine, lentes anamórficos, cosas que ya nos ponen en un estándar internacional; y yo creo que la cumbia se lo merece.

¿El plan ahora es enfocarse 100% en la internacionalización?

Es un tema difícil de explicar. Mucha gente quiere decir: "Estamos en la internacionalización", ¿pero a qué estas apuntando? Hay muchas formas de buscar ese objetivo. Hoy en día trabajamos con Alberto Barros, tenemos una canción, él está muy feliz porque sabe que tenemos muchos seguidores en común, y nosotros también estamos felices porque él tiene muchos seguidores en Ecuador y Colombia. Eso es parte de la internacionalización: intercambiar. Grabamos el video de "El ritmo de mi corazón" con Gian Marco, que tiene un público diferente; más el público americano que respeta a Tony Succar por sus tributos de Michael Jackson. Eso también es internacionalización. No hay que engañarnos entre peruanos y hagamos las cosas bien, eso ayuda bastante. En reuniones que hemos tenido con mis hermanos fuera del Perú, cuando mostramos el video en el Gran Rex, la gente se queda impresionada. Son cosas que sirven para seguir creciendo.

¿Tiene ahora un pensamiento más estratégico?

Claro que sí. En el Perú se han logrado bastantes cosas y creo que esta música puede contagiar a mucha más gente fuera del país.

Las colaboraciones han sido una buena estrategia para varios artistas.

Sí, las colaboraciones le han funcionado a mucha gente; nosotros tenemos mucha expectativa con lo de Alberto Barros. Y seguimos. Se han dado muchas cosas. Un día recibimos una llamada desde Europa. Felipe Peláez estaba de visita y un amigo peruano le puso "Elmer Vive". Vio nuestros videos y pidió contactarnos. Nos reunimos en Medellín. Entonces se viene algo con él también. Todas las cosas van pasando de acuerdo a lo que tú vas haciendo, es de acuerdo a la estrategia que uses y nos está yendo bien, gracias a dios, en todo aspecto, hasta en las disqueras.

¿Con quién trabajan ahora?

Ahorita nos representa digitalmente OneRPM de México. Y somos uno de sus artistas favoritos principales y yo me siento muy feliz. Entramos allí gracias a una amiga que se graduó conmigo en Berklee. Hemos sido carátula de Amazon Music Cumbia, carátula de iTunes Cumbia, hemos estado en portadas, viernes de lanzamientos en Sudamérica, cosa que te ayudan a seguir creciendo, es parte de.

¿Han pensado en matizar la cumbia con otros géneros para llegar a nuevos públicos?

Sí, pero sin salirnos de nuestro plano de cumbia. El año pasado, me hice amigo en Miami de Patrick Romantik, el compositor peruano que triunfa en EE.UU., que ha escrito para Enrique Iglesias, Becky G, y más. Conversamos, nos hizo una canción hermosa, y ese lanzamiento esta para julio; ya tenemos el video. La letra es juvenil, el ritmo ya no es netamente una cumbia porque la lera no lo amerita, pero no es un reggaetón. Yo diría que es una cumbia con un toque juvenil.

¿Ya han notado en sus shows más afluencia de público extranjero?

He notado que ya no es como antes que solo íbamos a tocar para la colonia. Hemos tocado en lugares a donde llegan más extranjeros, no te digo que la mitad (de la audiencia) era de otro país, pero ya hay gente que se está contagiando. En los eventos del Grupo 5 hoy en día también llegan bastante venezolanos y se saben las canciones. Esta música es muy pegajosa, es bailable y tiene llegada hacia otros públicos, la cosa es saber llevarla.



El 31 de mayo estrenarán en su canal de YouTube el video de "Una noche contigo", su colaboración con el colombiano Alberto Barros.

