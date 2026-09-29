Christian Yaipén confirmó la participación de Grupo 5 en el Streaming Party organizado por el ARMY de Perú, club de fans oficial de BTS, una jornada de reproducción musical que se realizará este miércoles 30 de septiembre desde las 7:00 p.m.

La actividad, impulsada por la comunidad de seguidores del grupo surcoreano, tiene como objetivo reproducir sus principales éxitos y las canciones de su nuevo álbum como parte de la preparación para los tres conciertos que BTS ofrecerá en Lima los días 7, 9 y 10 de octubre de 2026 en el estadio San Marcos.

A través de sus redes sociales, el vocalista de la agrupación peruana invitó a los fanáticos a participar en esta convocatoria y destacó que la jornada contará con la presencia de Grupo 5.

“Hola, Armys, ¿cómo están? Quiero invitarlos a un Streaming Party este miércoles 30 de septiembre a partir de las 7 de la noche. Va a ser un Streaming Party organizado por BTS Fanclub. Vamos a pasarla muy chévere, vamos a disfrutar de los mejores éxitos de BTS y de su nuevo álbum”, señaló el artista.

Asimismo, Yaipén adelantó que el evento incluirá diversas sorpresas para los asistentes y resaltó la cercanía de la agrupación con la comunidad de seguidores del grupo surcoreano.

“Vamos calentando motores porque ya se vienen estas presentaciones a las cuales yo también voy a ir, por si acaso, y tengo algo que contarles: van a haber muchas sorpresas, muchos regalos en este Streaming Party organizado por BTS Fanclub y, obviamente, por sus amigos del Grupo 5”, comentó.

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Finalmente, el intérprete confirmó la participación de la orquesta peruana e invitó al público a conectarse para disfrutar del evento preparado por el fandom.

El Streaming Party se realizará desde las 7:00 p.m. a través de la plataforma Stationhead, como parte de las actividades previas a los conciertos de BTS en Lima.

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