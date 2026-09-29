En sus redes sociales, el vocalista de la agrupación tropical invitó al público a sumarse a la convocatoria realizada por el fandom | Foto: Difusión / Composición EC
En sus redes sociales, el vocalista de la agrupación tropical invitó al público a sumarse a la convocatoria realizada por el fandom | Foto: Difusión / Composición EC
Por Redacción EC

Christian Yaipén confirmó la participación de Grupo 5 en el Streaming Party organizado por el ARMY de Perú, club de fans oficial de BTS, una jornada de reproducción musical que se realizará este miércoles 30 de septiembre desde las 7:00 p.m.

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