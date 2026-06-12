Grupo Markess lleva el rock peruano a Nueva York tras ser nominado a los Premios Unidad Latin Music Awards 2026

El rock nacional vuelve a ganar espacio en la escena internacional. El Grupo Markess, liderado por Wilmer Márquez, ha sido nominado a la duodécima edición de los Premios Unidad Latin Music Awards 2026, evento que se celebrará el próximo 9 de octubre en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

La agrupación peruana recibió esta importante distinción gracias al éxito de su tema “Lisa de los Ojos Azules”, una canción que ha logrado conectar con el público y consolidarse como una de las producciones más destacadas dentro del rock peruano en los últimos meses.

Los Premios Unidad Latin Music Awards reconocen cada año a artistas, compositores y productores que contribuyen al crecimiento de la música latina a nivel mundial. La edición 2026 reunirá a representantes de distintos géneros musicales en una gala que busca destacar el talento hispano y su impacto en la industria.

La nominación de Grupo Markess representa un importante paso para la proyección internacional del rock peruano, un género que continúa abriéndose camino en mercados cada vez más competitivos y exigentes.

Wilmer Márquez, fundador y principal impulsor de la banda, ha trabajado durante años en el fortalecimiento de la propuesta musical del grupo, apostando por composiciones originales y una identidad propia dentro de la escena nacional.

Asimismo, destaca el trabajo del productor peruano Edgar Mimbela, quien continúa impulsando el talento latino en diferentes escenarios internacionales. Su labor de promoción y apoyo a artistas emergentes y consolidados ha permitido que diversas propuestas musicales encuentren nuevas oportunidades de difusión fuera de sus países de origen.

Con “Lisa de los Ojos Azules”, Grupo Markess logró captar la atención de los organizadores del certamen, alcanzando una nominación que coloca al Perú entre los países representados en esta prestigiosa premiación internacional.

De esta manera, el Perú volverá a estar presente en un escenario de relevancia mundial, llevando la bandera del rock nacional a Nueva York y demostrando que el talento peruano sigue brillando más allá de sus fronteras, respaldado por gestores y productores que trabajan para posicionar al artista latino en el mundo.

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