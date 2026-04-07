El Grupo Niche confirmó una segunda fecha en Lima para el próximo 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Esta presentación llega luego de que el primer show, previsto para el 13 del mismo mes, alcanzara el sold out. Las entradas para la nueva función ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

El anuncio de esta segunda fecha responde a la gran expectativa del público nacional, que en esta oportunidad agotó las locaciones del primer espectáculo en poco tiempo. De esta manera, demuestra el vínculo de la agrupación con sus fans peruanos.

Con una amplia trayectoria, el Grupo Niche se ha consolidado como una de las agrupaciones referentes de la salsa a nivel mundial. “Cali Pachanguero”, “Una Aventura”, “Sin Sentimiento” y “Gotas de Lluvia” son algunas de sus canciones que han trascendido generaciones y que continúan sonando en la actualidad.

Grupo Niche no solo regresa al Perú, sino que reafirma su vigencia y poder de convocatoria.

El nuevo concierto se realizará el próximo 14 de agosto y apunta a repetir el éxito obtenido en años anteriores al llenar este importante escenario en la capital peruana. Cabe resaltar que hace algunos días también hizo gala de su talento en un importante festival en el Estadio Nacional de Lima.

Como se sabe, el Grupo Niche mantiene un fuerte vínculo con el Perú, país donde ha conseguido reunir una sólida base de seguidores. Además, la agrupación ha participado en importantes festivales y conciertos en Lima y otras ciudades, reafirmando una conexión especial con el público peruano, que ha adoptado su música como parte de la tradición salsera del país.

CONOCE MÁS: Shakira retoma su gira mundial en Colombia con el Grupo Niche como telonero

El Gran Teatro Nacional será el escenario que volverá a reunir a la agrupación y a cientos de fans para presentar un show inolvidable. Este recinto, reconocido por su acústica y prestigio, brindará el ambiente ideal para disfrutar de una noche cargada de ritmo, nostalgia y celebración.

De esta manera, se confirmó que el Grupo Niche se presentará dos noches seguidas en Lima, los días 13 y 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Las entradas para la segunda fecha ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.