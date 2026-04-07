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La reconocida agrupación presentará dos noches seguidas en el Gran Teatro Nacional el próximo mes de agosto. (Foto: Instagram)
La reconocida agrupación presentará dos noches seguidas en el Gran Teatro Nacional el próximo mes de agosto. (Foto: Instagram)
Por Redacción EC

El Grupo Niche confirmó una segunda fecha en Lima para el próximo 14 de agosto en el Gran Teatro Nacional. Esta presentación llega luego de que el primer show, previsto para el 13 del mismo mes, alcanzara el sold out. Las entradas para la nueva función ya se encuentran disponibles a través de Teleticket.

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