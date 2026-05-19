El festival se realizará el sábado 15 de agosto desde las 3 p.m. en el Estadio Campolo Alcalde de La Perla, donde miles de amantes de la salsa podrán disfrutar de una cartelera internacional de primer nivel.
La expectativa por el regreso deGrupo Niche crece luego del éxito rotundo en venta de entradas de sus próximos conciertos en el Gran Teatro Nacional, donde alcanzaron el sold out en sus dos funciones.
La agrupación llega además en una etapa importante de su carrera artística tras el lanzamiento de “Si gustas”, su más reciente producción discográfica. El álbum reafirma el estilo elegante y la potencia musical que han convertido a Grupo Niche en una de las agrupaciones más representativas de la música latina.
El Festival Internacional Chim Pum Callao es organizado con el respaldo de la Municipalidad del Callao y producido por Tropimusic, empresa encargada de llevar adelante esta gran celebración musical por los 190 años del primer puerto.
Además de Grupo Niche, el festival reunirá a destacadas figuras internacionales como Adolescentes Orquesta, Willie González, Viti Ruiz en homenaje aFrankie Ruiz, Nino Segarra y Moncho Rivera, junto a orquestas nacionales invitadas.
Las entradas para el Festival Internacional Chim Pum Callao estarán disponibles a través de Teleticket. La preventa especial se realizará únicamente los días 20 y 21 de mayo con precios de preventa y con cualquier medio de pago.
Shakira y Anitta lanzan una colaboración explosiva titulada 'Chocachocá', disponible el 9 de abril en plataformas digitales. Forma parte del nuevo álbum de Anitta 'Equilibrium', con lanzamiento el 16 de abril. Imagen mística con carta de tarot ilustra a las reinas del pop latino bajo los astros.