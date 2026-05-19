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Grupo Niche vuelve al Festival Chim Pum Callao por los 190 años del primer puerto. (Foto: Difusión)
Grupo Niche vuelve al Festival Chim Pum Callao por los 190 años del primer puerto. (Foto: Difusión)
Por Redacción EC

El Festival Internacional Chim Pum Callao se alista para una edición única con el esperado regreso del Grupo Niche al primer puerto, después de 25 años. La reconocida orquesta colombiana volverá a pisar uno de los escenarios salseros más emblemáticos del Perú como parte de las celebraciones por el 190 aniversario del Callao.

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