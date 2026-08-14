El Grupo Rio anunció un concierto íntimo para el próximo 28 de agosto en Bar 122, ubicado en Jesús María, como parte de sus actividades por más de 40 años de trayectoria musical.

La presentación iniciará a las 10:00 p. m. y contará con la participación de la banda Red Sound como invitada. En la jornada, el grupo repasará temas como “Televidente”, “Lo peor de todo”, “Carol quiere un viaje a Londres” y “Contéstame”.

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“El rock peruano nunca va a morir; siempre estará en el gusto del público”, afirmaron al destacar la conexión que mantienen con sus seguidores.

Por otro lado, el grupo sostuvo que los conciertos en formato íntimo permiten un encuentro más cercano con el público, especialmente con quienes crecieron escuchando sus canciones durante las décadas de los ochenta y noventa.

Con una carrera que supera las cuatro décadas, Grupo Rio continúa presentándose en escenarios nacionales y difundiendo su repertorio, que incluye algunas de las canciones más conocidas del rock peruano.