La presentación iniciará a las 10:00 p. m. y contará con la participación de la banda Red Sound como invitada | Foto: Difusión
La presentación iniciará a las 10:00 p. m. y contará con la participación de la banda Red Sound como invitada | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El Grupo Rio anunció un concierto íntimo para el próximo 28 de agosto en Bar 122, ubicado en Jesús María, como parte de sus actividades por más de 40 años de trayectoria musical.

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