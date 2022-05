La agrupación de pop latino “Ventino”, conformada por Natalia Afanador, María Cristina “Makis, Olga Vives y Camila Esguerra, llegó al Perú para promocionar su nuevo sencillo “Mariposas”, tema en el que hablan sobre la felicidad y el amor.

Han sido cuatro años desde la última vez que visitaron el Perú, pero la agrpación de origen colombiano vina más recargada que nunca. En conversación con El Comercio, nos revelan cómo la pasaron en pandemia, sus sentimientos al volver a nuestro país y sus planes a futuro.

¿Cómo se han sentido en este retorno al país?

Camila: Volver a Perú es increíble. Aunque hemos venido un montón de veces, estamos muy felices de poder visitarlos y promocionar esta canción que nos gusta mucho porque habla del amor, es muy alegre, la gente la ha recibido muy bien y nosotras estamos felices con este lanzamiento.

¿Cuál es la esencia de Ventino?

Natalia: La esencia de Ventino son nuestras voces, nuestra capacidad de armonizar en vivo y tener capas de voces diferente que puedan oírse en una misma canción. Además, también está la esencia de cada una que, aunque siempre cantamos juntas, nos lucimos aparte. La idea es que tenemos un trabajo en equipo, no hay ninguna líder.

¿Cómo describirían al público al que se dirigen?

Makis: Cada vez es más amplio, en un principio pensamos que iban a ser mujeres y niñas, pero definitivamente la música rompe todas las barreras. Hemos llegado a personas que no hablan nuestro idioma y cada vez nos sorprendemos y sentimos más agradecidas con la diversidad de público que tenemos.

¿Cómo fue la interacción con sus seguidores durante la pandemia?

Olga: Hicimos muchos juegos a distancia con nuestro público. Sobre todo, fuimos muy agradecidas detener un público digital muy fuerte, ya que si esto hubiese pasado en otro momento de la vida nuestra carrera se hubiese muerto. Pero como nuestros fans siempre han sido muy pegados a las redes sociales fue lindo no dejar esa conexión.

Justamente por redes sociales suelen mostrar su apoyo a la comunidad LGBT. ¿Han producido canciones bajo esta temática?

Camila: Sí. Una canción que se llama “Prometo olvidarte”, que trata sobre una relación lésbica. Ha sido muy bonito conectar con esta comunidad porque desde siempre hemos sabido que tenemos su apoyo. Nos hemos sentido muy abrazadas y recibidas dentro de la comunidad. Creo que tenemos una voz muy fuerte en redes sociales como para callarnos sobre un tema tan importante y queremos que sepan que no están solos, que cuentan con nosotras y que somos aliadas.

¿Ventino comparte también mensajes feministas?

Natalia: Sí, totalmente. Somos mujeres que queremos la equidad. No hay nada más representativo y empoderador que demostrar que a las mujeres juntas podemos hacer grandes cosas. Queremos eliminar la creencia de que las mujeres no podemos trabajar juntas, que somos conflictivas; estamos empoderando no solo a través de nuestra música sino del ejemplo.

¿Creen que su música puede tener un fin político?

Makis: Sí, sin duda. Nosotras no somos artistas que hacen canciones polémicas pero la música es una forma de expresión y cada artista expresa lo que quiere. Aunque no lo hagamos directamente mencionando el feminismo o la homofobia, creo que los mensajes que damos a través de nuestras canciones, de unión y fortaleza, llegan a nuestros oyentes y los empoderan y hacen orgullosos de quienes son.

Hace dos años Juliana Pérez se retiró del quinteto. ¿Creen que esto las fortaleció o debilitó como grupo?

Makis: Nos fortaleció muchísimo. Es cierto que nos dio muy duro y fue muy triste en el momento, pero también fue un evento que nos hizo replantearnos muchas cosas. Nos hizo unirnos más, reafirmamos a nosotras que esto sí es lo que queremos, que queremos apoyarnos y estar la una para otra.