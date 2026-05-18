El artista peruano GUIIIE presenta “Cerca”, su primer lanzamiento como solista, una propuesta musical cargada de melancolía, sensibilidad y exploración personal.

La canción representa el inicio de una nueva etapa en su carrera artística y simboliza, según el propio músico, “apostar finalmente por uno mismo”. Con una narrativa íntima y emocional, “Cerca” aborda la vulnerabilidad humana y la dificultad de expresar momentos de tristeza o desamparo.

El tema fue producido por Francisco Murias, quien acompañó el desarrollo sonoro de una canción que comenzó como una maqueta inconclusa y terminó convirtiéndose en la carta de presentación oficial de GUIIIE como solista. El videoclip oficial fue dirigido por Chayo Saldarriaga y grabado en el Parque de la Amistad, en Surco.

Mira el videoclip de “Cerca”

La propuesta audiovisual apuesta por una estética cinematográfica y nostálgica, utilizando además las instalaciones de un emblemático vagón de madera restaurado que aporta una atmósfera visual única al proyecto.

La producción contó también con la participación de Mayra Carrera como protagonista del videoclip y plantea el tren como una metáfora del viaje emocional y existencial que atraviesa la canción.

Con “Cerca”, GUIIIE apuesta por una propuesta artística honesta e introspectiva, donde la emoción y la sensibilidad se convierten en el eje principal de su identidad musical.

“Cerca” ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales y su videoclip oficial puede verse en YouTube.

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