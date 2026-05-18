Resumen

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GUIIIE apuesta por una propuesta artística honesta e introspectiva, donde la emoción y la sensibilidad se convierten en el eje principal de su identidad musical | Foto: Difusión
GUIIIE apuesta por una propuesta artística honesta e introspectiva, donde la emoción y la sensibilidad se convierten en el eje principal de su identidad musical | Foto: Difusión
Por Redacción EC

El artista peruano GUIIIE presenta “Cerca”, su primer lanzamiento como solista, una propuesta musical cargada de melancolía, sensibilidad y exploración personal.