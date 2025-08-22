“Cada vez tengo más claridad, dulzura y felicidad”: Guillermo Dávila regresa a Lima para cantar junto a su hijo Vasco

Escucha la noticia
00:0000:00
Resumen de la noticia por IA
“Cada vez tengo más claridad, dulzura y felicidad”: Guillermo Dávila regresa a Lima para cantar junto a su hijo VascoResumen generado por Inteligencia Artificial
La IA puede cometer errores u omisiones. Recomendamos leer la información completa. ¿Encontraste un error? Repórtalo aquí
×
Accede a esta función exclusiva
Resume las noticias y mantente informado sin interrupciones.
En los años 80 y 90 su llegada a Lima desataba histeria. Guillermo Dávila era el galán venezolano que hacía suspirar en “Ligia Elena” o “Diana Carolina,” y que en los escenarios encendía multitudes con himnos como “Sólo pienso en ti” o “Cuando se acaba el amor”. Hoy, a sus 70 años y con seis décadas de trayectoria, el cantante regresa al Perú para un concierto especial en el que compartirá escenario con su hijo peruano, Vasco Madueño.