Gun N’ Roses en Lima: Luces te lleva al concierto con el boleto dorado

Guns N’ Roses vuelve a Lima este 2020 y el suplemento Luces de El Comercio te lleva a verlo gratis. Para ganarte uno de los boletos dorados de nuestro sorteo, que además de la entrada al espectáculo tiene otros beneficios, tienes que ser suscriptor del diario.

Sobre los boletos dorados:

Cinco (5) entradas dobles para primera zona (VIP)

Traslado al concierto para las 10 personas

10 Tickets para canjear combos de alimentos y bebidas

El Comercio te lleva al concierto que se llevará cabo el martes 24 de marzo en el estadio de la Universidad de San Marcos. Para participar, solo tienes que registrarte en el siguiente enlace:

www.elcomercio.com.pe/registro/bdgnr

SOBRE EL CONCIERTO

Tras cuatro años de ausencia, la legendaria banda Guns N’Roses volverán a pisar tierras peruanas para dar un nuevo y multitudinario concierto este 24 de marzo en el estadio de San Marcos.

La banda llega al Perú como parte de su gira “Not in this Lifetime”, la cual reúne a la alineación histórica de la banda californiana de Axl Rose (vocalista), Duff McKagan (bajo) y Slash (guitarra). Completan la agrupación Melissa Reese, Frank Ferrer, Richard Fortus y Dizzy Reed. Hasta el momento no se ha confirmado quién será el telonero de la banda en su paso por Lima.

Esta gira ya había traído a Guns N’ Roses a tierras peruanas en 2016, en un inolvidable 27 de octubre donde más de 40 mil personas acudieron al Estadio nacional para disfrutar de lo mejor del repertorio de la banda estadounidense, con éxitos como “It’s so easy”, “Mr. Brownstone”, “Chinese democracy”, “Welcome to the jungle”, “Estranged” y “Civil War” haciendo vibrar el recinto en Ate.

