Gustavo Cerati: el mundo recuerda al músico a cuatro años de su muerte

Gustavo Adrián Cerati nació a las 6:30 p.m. un 11 de agosto de de 1959 en Buenos Aires, Argentina. El hijo de don Juan José Cerati y doña Lilian Clark tuvo su primera actuación emulando al grupo de rock del momento cuando era muy pequeño. Nada hacía presagiar que "Gustavito", como le decía su madre, se convertiría una de las estrellas más rutilantes de la música de Argentina y de América Latina.



"Cuando lo tuve en mis brazos y lo puse sobre mi pecho, y lo conocí por fin, no podía parar de llorar de felicidad; ese pequeñito, rosado y rubio, era el que yo había acariciado con mis manos y mi alma durante largos nueve meses. Y fue un milagro, como yo lo suponía, claro que idéntico milagro festejaba otra mamá primeriza en la habitación contigua. Pero quién me iba a quitar la idea de que mi Gustavito era el mejor de todos", contó la madre de Gustavo Cerati al diario argentino La Nación en el 2013.

Gustavo Cerati nació con el arte en las venas y desde muy temprano comenzó con la creación de una historieta propia y la pintura. También destacó en los deportes en la secundaria, pero sería la música la que reclutaría a la joven promesa en sus filas.



Con unas marcadas influencias de Queen, The Police, The Cure y más, Gustavo Cerati iniciaría su vida en la música formando una banda en la escuela donde ganaría el concurso por la Mejor canción navideña en el Canal 9 de Buenos Aires.



Pero fue en 1982 que llegaría a tocar por primera vez con Zeta Bosio en una banda llamada The Morgan en Uruguay. La amistad formada con Bosio resultaría siendo el punto de quiebre para los jóvenes músicos.



Fue ese mismo año que conversaron sobre el futuro y decidieron regresar a Buenos Aires para formar Soda Stereo. Los temas propios comenzaron a fluir. La pareja de músicos reclutó a Charly Alberti en la batería para forma un trío conocido como "Los estereotipos.16". El grupo trató de incorporar otros integrantes a la banda pero se dieron cuenta que estaban bien siendo solo tres. Cerati, Bosio y Alberti decidieron cambiarle de nombre a la banda por el de Soda Stereo.



Gustavo Cerati grabó una total de siete disco en estudio con Soda Stereo y miles de presentaciones en Sudamérica y el resto del mundo. El sueño que inició en 1982 finalizó el 1 de mayo de 1997, fecha en la que Soda Stereo anunció su separación de manera oficial.



"Estas líneas surgen de lo que he percibido estos días en la calle, en los fans que se me acercan, en la gente que me rodea, y en mi propia experiencia personal. Comparto la tristeza que genera en muchos la noticia de nuestra separación. Yo mismo estoy sumergido en ese estado porque pocas cosas han sido tan importantes en mi vida como Soda Stereo", escribió Cerati para el suplemento "Sí" del diario El Clarín.



Gustavo Cerati inició una exitosa carrera como solista y compartió escenario con diferentes cantantes de todo el mundo. Cerati nació para ser músico y así debía de ser.



¡Gracias totales!

Fue en el 2007 que Soda Stereo se reuniría nuevamente para la histórica gira de "Me verás volver". El tour recorrería países como Chile, Perú, Venezuela, Estados Unidos, México, Ecuador, Panamá y Colombia.



El 15 de mayo del 2010 fue internado por una descompensación que sufrió luego de brindar un concierto en Caracas, Venezuela. Pero fue el 18 de mayo que los especialistas indicaron que la estrella de rock sufrió de un accidente cerebrovascular (ACV).



Fue el 7 de junio del mismo año que el músico fue traslado a Argentina en compañía de su madre, Lilian Clark y su hermana, Laura Cerati.



El 4 de septiembre de 2014 Gustavo Cerati perdió la vida tras permanecer cuatro años en coma. El fallecimiento del músico golpeó al mundo de la música en Argentina y América Latina.



El alma de Gustavo Cerati se transformó en eterna gracias a toda la música que grabó y sirvió de inspiración para las nuevas generaciones que crecieron con sus acortes y potente voz.