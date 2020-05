“¿Cómo les va? Este es el último concierto, por ahora, de la gira. ¡Y quién sabe hasta cuándo!”. Gustavo Cerati acababa de tocar durante casi dos horas en el estadio Simón Bolívar de Venezuela, como cierre a la gira latinoamericana del que sería su último disco solista, “Fuerza natural”. Luego sintió una descompensación que le impidió continuar con su carrera. Era la noche del 15 de mayo del 2010, día en que se convertiría en genio durmiente por los siguientes cuatro años, hasta su muerte.

El influyente músico argentino es recordado en las siguientes líneas por algunos peruanos que tuvieron la oportunidad de conocerlo, y de confirmar lo que alguna vez dijo: “En el rock, como en la vida, es mejorar durar que arder”.

—Trátame suavemente—

Eliana Vizquerra, hoy convertida en una reconocida productora de moda, lo vio en el reencuentro de Soda Stereo del 2007. En la noche, terminó con otros fans en Nébula. Tras un rato allí, Eliana, nerviosa, notó que Gustavo la miraba mucho. Al rato, se le acercó. “Tuvimos una conversa increíble desde el principio –recuerda–. Hablamos sobre música, sobre cine; mencionamos que yo tenía entonces 19 años y él 47, pero que en la conversa no se notaba. Lo bonito del asunto es que me di cuenta, rápidamente, que él no tenía intenciones de ligar con nadie, solo quería conversar tranquilo, a pesar del ambiente, y eso fue lo que pasó”.

La madrugada se pasó volando. Al rato, él quiso salir a caminar por la avenida Arequipa, pero temía que la gente lo volviera loco. “Gustavo, seamos realistas, aquí la mayoría de gente solo reconocería a Michael Jackson, no a ti”, le dijo en broma. Cerati se partió de risa. Cerca de las 4 a.m., la joven debía volver a casa. Al despedirse, Gustavo Cerati le dio un suave beso en la mano, se acercó despacio y le dio un pico. “Se me doblaron las rodillas. Esa noche no pude dormir”.

—Imágenes retro—

El músico y productor Coco Herrera vio por primera a Gustavo Cerati y a Soda Stereo en 1986, en Arequipa. De ahí en adelante, los vio en cada nueva visita durante casi 20 años e, incluso, editó un disco de homenaje a ellos junto a Repsychled Records. “Desde la primera vez hubo una cercanía –nos cuenta Coco, quien puede jactarse de haber conocido también a Charly García y Luis Alberto Spinetta–. Y eso que, a veces, cuando uno está cerca de uno de sus grupos favoritos, no sabe bien qué hacer o qué decir”, confiesa.

La segunda vez que vinieron, al año siguiente, sintió a Cerati considerado, respetuoso, sencillo. Conversó mucho mejor con él que la vez anterior. Ya se había generado familiaridad y hasta fueron a comer una pizza esa noche, junto con otros seguidores. En 1995, en su tercera visita, Gustavo le confesó que quería conocer el Colca, pero se decepcionó mucho cuando supo que necesitaba todo un día para llegar y le era imposible. Coco lo vería una vez más, en el 2006. Tuvieron una larga conversación sobre Spinetta y “Los libros de la buena memoria”, un tema que estaba grabando para un compilatorio. “Quise ir a Lima a verlo luego, para su gira Fuerza Natural, pero el trabajo no lo permitió y pensé que lo vería la próxima. No hubo próxima. ¿Quién se iba a imaginar que moriría tan joven?”.

—Un millón de años luz—

Álamo Pérez Luna, vocalista entonces del grupo Feiser, recuerda que, por una circunstancia equis, probaron sonido antes que Soda Stereo el día de su primer concierto en el Amauta. Según cuenta, los tres, en muy buena onda, se quedaron escuchando su prueba. Incluso disfrutaron con ellos del ‘after party’ en un hotel miraflorino. “La impresión que me dejó Gustavo Cerati fue siempre muy cordial, además de ser bastante culto y muy educado. Me habló de su amistad con Federico Moura, líder de Virus”, cuenta Álamo. “Me quedó clara la idea de que Cerati, primero, era el líder; segundo, que tenía conceptos mucho más lúdicos, poéticos y artísticos que los demás. Alberto era un técnico, Zeta era muy rockero; Cerati era más profundo”, asegura.

Le contó que un día ya tenían lista toda la música del disco “Signos”, pero no las letras, así que los demás lo obligaron a encerrarse toda una madrugada y ahí escribió, con pequeñas colaboraciones de los demás, las ocho canciones. “Aunque esto se puede discutir –indica–, creo que perdimos al más grande músico contemporáneo de Latinoamérica”.